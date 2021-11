Il 20 novembre a Roma si è svolta la prima assemblea nazionale “per avviare il processo costituente di una nuova e consistente forza politica verde”, promotore Edo Ronchi

Verso la costituzione di una forza politica green anche in Italia. Sabato 20 novembre si è svolta la prima assemblea nazionale dell’Alleanza per la Transizione Ecologica (Ate) con l’obiettivo di avviare il processo costituente di una nuova, consistente forza politica verde: “Un’alleanza tra esperienze e culture diverse che si uniscono per sostenere la transizione ecologica in Italia - dice l’annuncio di presentazione - attraverso convergenze programmatiche al di fuori di logiche di schieramento precostituite. Un soggetto politico capace di affrontare le sfide ecologiche e trasformarle in occasioni di cambiamento”.

Nel corso dell’assemblea è stato discusso il documento programmatico che traccia un percorso nel tentativo di realizzare in Italia la transizione ecologica basato su “un’economia di mercato, sociale ed ecologica”. Tra gli oltre 20 punti strategici contenuti nel documento emerge la priorità data alla lotta alla crisi climatica che, a parere dei promotori, “deve prendere le mosse da una legge, una strategia e un programma di misure incisive per la neutralità climatica e l’inserimento della tutela del clima nella Costituzione”.



Chi sono i promotori

Il comitato di coordinamento è composto da Alessandra Bailo Modesti, Danilo Bonato, Fabrizia Gasperini, Mario Motta, Rossana Revello, Simone Togni.

Il comitato di garanzia ha il compito di verificare le iscrizioni all'Alleanza per la transizione ecologica, al fine di assicurare che gli aderenti soddisfino i requisiti etico-morali richiesti e condividano i valori e i principi della dichiarazione di intenti. Questo comitato è composto da: Corrado Carrubba, Igor Graziato, Eva Maschietto.

La stesura del programma politico dell'Alleanza è coordinata da Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile,

Le altre persone che hanno dato vita al progetto sono: Caterina Banella, Dario Bisogni, Piero Capodieci, Gabriella Chiellino, Amanda De Paula, Alessandra Erme, Andrea Farì, Paola Fiore, Pier Luigi Franceschini, Sara Francesca Lisot, Gianni Lodi, Andrea Massimi, Walter Rebosio, Anna Santucci, Piero Viganò.



L’assemblea del 20 novembre

L’assemblea è stata aperta da Danilo Bonato con interventi di Alessandra Bailo Modesti, Maurizio Bernardi, Piero Capodieci, Stefan De Jonge, Anna Donati, Monica Frassoni, Alessandro Fusacchia, Roberto Morabito, Rossella Muroni, Simone Togni, Vula Tsetsi (portavoce dei Verdi Europei) e ha concluso i lavori Edo Ronchi.