"Un altro fondamentale passo in avanti", ha commentato Salvini. Bonelli, esponente di Avs ed Europa verde, ha annunciato esposti all’Ue e alla magistratura. Mit: "Il Parlamento rafforzi norme anti-mafia".

È arrivato il via libera ambientale definitivo del ministero dell'Ambiente al ponte sullo stretto di Messina. La commissione di Valutazione d’impatto ambientale, esaminati i documenti di cui aveva chiesto dettagli, ha espresso l’approvazione finale al progetto esecutivo. Ottenuto l’assenso della commissione Via, ora il progetto del ponte di Messina passa al Cipess, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, che potrebbe riunirsi entro metà giugno.



Incidenza ambientale

La Commissione Via in inverno aveva chiesto approfondimenti sull'incidenza ambientale di tre specifici siti del progetto che erano considerati inizialmente a rischio di impatto ambientale non mitigabile. La società Stretto di Messina ha fornito la documentazione e, dopo il nuovo esame, è arrivata l'approvazione finale.

A Bruxelles è necessario comunicare con un’informativa come saranno applicate le disposizioni Ue relative alle valutazioni di impatto ambientale e alla conservazione degli habitat e delle specie naturali (direttiva Habitat).



Salvini e l’antimafia

"È una notizia di straordinaria importanza, un altro fondamentale passo in avanti", ha commentato il ministro delle Infrastrutture e trasporti Matteo Salvini. L’altra settimana Salvini aveva promesso l’apertura del cantiere entro l'estate e aveva messo a punto con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi un piano antimafia, originariamente inserito nel decreto legge Infrastrutture approvato in Consiglio dei ministri, poi contestato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Così sono allo studio "più rigidi e rigorosi modelli antimafia", assicura il ministero delle Infrastrutture. “L’esperienza dei controlli straordinari antimafia efficacemente sperimentati per Expo Milano e poi messi in campo per eventi quali le Olimpiadi Milano-Cortina o la ricostruzione del sisma si conferma assolutamente positiva. Da una parte, si punta a un rafforzamento dei controlli già previsti a livello locale, dall’altra parte si integra il sistema di monitoraggio con professionalità altamente specializzate, potenziandone quindi l’efficienza anche sul piano dei tempi. Modelli simili sono attivi proprio in Calabria per la ricostruzione di quattro ospedali per un valore complessivo di 1,7 miliardi di euro", dice il ministero.



Commenti entusiasti

L'amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, parla di "un altro fondamentale passaggio completato che avvicina il progetto del ponte all'approvazione del Cipess" sottolineando che ora "sarà possibile al ministero dell’Ambiente attivare le comunicazioni all’Ue previste dalla direttiva Habitat".

Alessandro Morelli, sottosegretario leghista alla Presidenza del Consiglio con delega al Cipess: “Stiamo interloquendo con tutte le amministrazioni competenti, penso che ottenuta la proposta di delibera dal ministero dei Trasporti, entro un paio di settimane riusciremo a chiudere il percorso burocratico, mettendo il timbro notarile del Cipess. Siamo prontissimi da questo punto di vista”.



Commenti delusi

"Siamo di fronte a un vero e proprio blitz contro il diritto europeo, in particolare contro la direttiva Habitat - ha commentato Angelo Bonelli di Avs ed Europa Verde -. L' approvazione della Ctvia-Vas del ministero dell'Ambiente del parere ambientale per le aree di protezione speciale che verranno aggredite dal progetto del Ponte sullo Stretto rappresenta una forzatura inaccettabile. Per non modificare il progetto - come previsto invece dalla direttiva Habitat - si è approvata l'autorizzazione ambientale, eludendo le norme europee". Bonelli ha detto che si rivolgerà all’Ue e alla magistratura e afferma che non è stato verificato il superamento del problema ma la commissione si sarebbe limitata "a prendere atto della semplice dichiarazione del Governo sull'assenza di alternative".