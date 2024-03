Decine di migliaia di pagine per la valutazione ambientale e la verifica di ottemperanza. C’è un mese per mandare le osservazioni al ministero dell’Ambiente. Il no del Wwf

La società Stretto di Messina e l’Eurolink (Impregilo con Società italiana per condotte d’acqua, Cooperativa muratori e cementisti di Ravenna, Sacyr, Ishikawajima harima heavy industries e consorzio Aci) ha aperto alla commissione di Valutazione di impatto ambientale (Via) del ministero dell’Ambiente la procedura di Via e di verifica di ottemperanza (Legge Obiettivo 443/2001) per il progetto del ponte sullo stretto di Messina. Il termine che hanno i cittadini e le istituzioni per presentare al ministero pareri e osservazioni sul progetto è il 13 aprile. Il costo stimato del ponte varia dagli 11,6 ai 14,6 miliardi di euro. Per leggere l’imponente documentazione vai sulle pagina del ministero dell’Ambiente per la Via https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti... e per la verifica di ottemperanza https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/10711/15982.



Contrario il Wwf

Secondo il Wwf, sono quattro i nodi principali da risolvere. Eccoli.

Primo. La Via doveva essere fatta da capo su tutta la documentazione, visto che sono passati più di 5 anni senza che l’opera sia stata realizzata dopo il parere del 2013 della commissione Via. Secondo, si fa ancora riferimento alle procedure accelerate e semplificate della legge Obiettivo (legge 443/2001) quando la legge 443/2001 è stata abrogata per le parti legate alla procedura nel 2016 (Codice degli appalti 2016) e il suo decreto attuativo (DL n. 190/2002 è stato interamente abrogato nel 2006 (Codice appalti 2006); terzo, si dimezzano i tempi (da 60 a 30 giorni) per la redazione e presentazione delle osservazioni da parte del pubblico nell’ambito della Via, facendo un riferimento strumentale alle procedure PNRR-PNIEC. I cittadini saranno costretti ad esaminare nell'arco di un mese decine di migliaia di pagine di documenti. Quarto punto contestato dal Wwf, i Comuni, partecipanti alla conferenza di servizio, che si concluderà in 90 giorni, potranno proporre solo richieste di adeguamento, di prescrizioni o varianti migliorative del progetto che non modifichino le localizzazioni e le caratteristiche essenziali delle opere.



Un gruppo di lavoro dei contrari

Un gruppo di associazioni ecologiste (Invece del Ponte, Italia Nostra, Kyoto Club, Legambiente, Lipu, Wwf) hanno organizzato un gruppo di lavoro di oltre 40 esperti per inviare le osservazioni sul progetto sottoposto a Via. “Per questa ragione siamo pronti ad adire tutte le sedi, anche quelle giudiziarie”, aggiunge il Wwf.



Qui l’intero dossier di Via con 954 pagine piene di documenti https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti...

Qui il dossier sulla Verifica di ottemperanza https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti...

Qui se vuoi mandare osservazioni al progetto https://va.mite.gov.it/it-IT/ps/Proc...