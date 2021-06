Sono andati a due progetti italiani il Premio dei cittadini, assegnato dal pubblico, e il premio LIFE4Youth, che riconosce il lavoro e la dedizione dei giovani volontari.

In occasione della Settimana verde dell'UE, il più grande evento ambientale d'Europa, i vincitori dei premi LIFE 2021 sono stati annunciati dal programma LIFE, lo strumento di finanziamento dell'UE per l'ambiente e il clima. Questi premi riconoscono i progetti LIFE più innovativi, stimolanti ed efficaci in tre categorie: protezione della natura, ambiente e azione per il clima. I vincitori nelle tre diverse categorie provengono quest’anno da Slovacchia (Natura), Spagna (Ambiente) e Francia (Azione per il clima). Una giuria di esperti ha valutato i 15 finalisti e ha scelto i tre vincitori, che hanno tutti dimostrato un contributo eccezionale allo sviluppo ambientale, economico e sociale. Hanno inoltre dimostrato eccellenza in termini di incidenza, replicabilità, pertinenza strategica, cooperazione transfrontaliera ed efficacia in termini di costi. A due progetti italiani sono andati il Premio dei cittadini, assegnato dal pubblico, e il premio LIFE4Youth, che riconosce il lavoro e la dedizione dei giovani volontari.



Il commento dei commissari europei

Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo per il green deal europeo, ha dichiarato: "La crisi climatica e la crisi della biodiversità sono più che mai presenti, ma i progetti LIFE finalisti di quest'anno offrono speranza e ispirazione per soluzioni future. La conservazione degli habitat naturali e la protezione della fauna selvatica sono fondamentali per la ripresa verde e il raggiungimento della neutralità climatica."

Virginijus Sinkevičius, commissario per l'Ambiente, gli oceani e la pesca, ha dichiarato: "Desidero congratularmi con tutti i finalisti e i vincitori del premio LIFE 2021. I progetti LIFE sono un esempio straordinario di persone che collaborano ogni giorno per affrontare le sfide globali più urgenti, come i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità. I progetti LIFE combinano tecnologia, innovazione, competenze, collaborazione, ma soprattutto molta dedizione per fornire soluzioni intelligenti. Auguro a tutti successi costanti."



Per sapere tutto di LIFE https://www.eugreenweek.eu/it



I progetti più interessanti https://ec.europa.eu/environment/new...