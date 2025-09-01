Le montagne tra Sondrio e Bergamo nascondono giacimenti. Una società mineraria propone di estrarre l’uranio. Interviene Italia Nostra.

C’è uranio nel sottosuolo delle Prealpi orobie tra le valli bergamasche e la Valtellina e una società mineraria è interessata a studiare il giacimento di Piateda, in provincia di Sondrio. La Regione Lombardia ha spedito al Comune di Piateda, alla Provincia di Sondrio e agli altri enti coinvolti un avviso di istanza proposto dalla Canoel Italia per il permesso di ricerca mineraria per uranio e minerali associati nella val Vedello, una laterale della Valtellina, in una località a oltre mille metri di altitudine.

Da più di un secolo la val Vedello in provincia di Sondrio e la zona di Novazza in provincia di Bergamo sono al centro di attività minerarie interessate dall’estrazione di uranio e altri minerali. Ricerche in val Vedello sono state condotte anche in anni recenti e hanno confermato che i giacimenti valtellinesi e bergamaschi sono i più grandi d’Italia.



Italia Nostra

Protesta una delle primarie associazioni ambientaliste italiane. Ecco Antonio Muraca, ex presidente della sezione sondriese di Italia Nostra e ora membro del collegio dei probiviri di Italia Nostra nazionale: “Non siamo contrari a priori all’estrazione di uranio, purché sia strettamente monitorata e avvenga con alti standard di sicurezza senza stravolgere la valle, il suo ecosistema e il paesaggio, evitando la produzione di scorie dannose. Il tema del nucleare è oggetto di profonda riflessione e riconsiderazione all’interno di Italia Nostra. Abbiamo convenuto che il nucleare, per il quale fummo tra i firmatari nel 1978 per il referendum sulla sua abolizione, è molto più sicuro rispetto a 50 anni fa. Tuttavia, pur riconoscendone la sicurezza, l’energia nucleare risulta obsoleta e non rappresenta una soluzione in grado di risolvere la domanda energetica green nel breve periodo”.



