La scelta di Gallone - bergamasca, già conduttrice del giornale radio di Rtl 102,5 e professoressa di francese e spagnolo a Bergamo, poi esponente politica di Forza Italia – “figura con una solida esperienza politica e ambientale”, dice il ministero, consolida la guida dell’istituto “in una fase particolarmente delicata, caratterizzata dalla necessità di accelerare gli interventi per la decarbonizzazione, la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’attuazione delle misure previste dal Pnrr in ambito ambientale”. La presidenza dell’Ispra è un ruolo strategico per la supervisione delle politiche ambientali, in particolare nell’ambito di ricerca scientifica, monitoraggio ambientale, difesa del territorio e transizione ecologica. Oggi l’incarico è di Stefano Laporta, affiancato dai consiglieri Cinzia Giannini, Nicola Lugeri, Cristina Sgubin e Federico Testa; il direttore generale dell’Ispra, Alessandro Bratti, è stato designato nel futuro collegio dell’Arera.



Leggi il curriculum di Alessandra Gallone: https://www.mase.gov.it/portale/docu...