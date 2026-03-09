I dati dell’Arpa Abruzzo confermano che, a dispetto dei luoghi comuni, continua a migliorare la qualità dell’aria. Per le polveri sottili Pm10, nel 2025 la media annuale non ha raggiunto in nessuna stazione nessuno dei valori previsti dalla normativa. Ci sono ancora alcune criticità per l’ozono soprattutto nell’agglomerato Chieti–Pescara.

Gli scienziati dell’ambiente sanno che da anni la qualità dell’aria in Abruzzo continua a migliorare; l’inquinamento è in calo continuo. Anche quest’anno i dati dell’Arpa Abruzzo confermano che, a dispetto dei luoghi comuni, continua a migliorare la qualità dell’aria e i livelli misurati dalla rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria mostrano, per tutti gli inquinanti, concentrazioni medie in linea o inferiori rispetto ai valori osservati negli ultimi 5 anni, delineando un quadro complessivamente stabile. Le concentrazioni più elevate si registrano prevalentemente nelle aree a maggiore urbanizzazione e lungo le principali arterie interessate dal traffico veicolare.



Chieti e Pescara

I valori medi risultano più alti nell’Agglomerato Chieti–Pescara, che comprende anche i comuni di Montesilvano, Spoltore, San Giovanni Teatino e Francavilla al Mare, in coerenza con la maggiore densità abitativa. Valori medi più contenuti si osservano invece nelle altre zone del territorio regionale, tra cui i comuni di Teramo e L’Aquila.



Nessun superamento

Per quanto riguarda le polveri sottili Pm10, nel 2025 la media annuale non ha raggiunto in nessuna stazione della rete regionale il valore limite di 40 microgrammi per metro cubo d’aria previsto dalla normativa. Anche il limite relativo al valore giornaliero di 50 microgrammi per metro cubo d’aria, fissato in 35 giorni annui, non ha fatto registrare alcun superamento. Le concentrazioni più elevate sono state rilevate nelle stazioni urbane di Pescara, in particolare nella centralina di via Sacco, con due superamenti registrati anche a L’Aquila. Nel corso dell’anno si sono inoltre verificati episodi di trasporto di polveri sahariane, che possono determinare incrementi temporanei del particolato atmosferico.

Anche per il Pm2,5 il quadro si conferma positivo: nel 2025 il valore medio annuale è risultato inferiore ovunque al valore obiettivo di 25 microgrammi per metro cubo d’aria, con valori più elevati nell’agglomerato Chieti–Pescara ma senza superamenti normativi.



Ossidi di azoto in calo

Per il biossido di azoto (NO₂), le concentrazioni medie annuali risultano stabili o in lieve diminuzione rispetto agli ultimi cinque anni. Il valore limite annuale di 40 microgrammi per metro cubo d’aria è stato rispettato in tutte le stazioni regionali e non si sono verificati superamenti del valore limite orario di 200 microgrammi per metro cubo d’aria. Le concentrazioni più elevate si osservano nelle postazioni maggiormente influenzate dal traffico veicolare, in particolare nella centralina di Teramo Porta Reale.



Problema ozono

Per quanto riguarda l’ozono (O₃), nel 2025 in Abruzzo non si sono registrati superamenti del valore soglia di informazione di 180 microgrammi per metro cubo d’aria. Nei mesi estivi si sono tuttavia verificati superamenti del valore obiettivo di 120 microgrammi per metro cubo d’aria, in particolare nelle stazioni di Chieti Scalo e via Sacco a Pescara, un andamento favorito dalle elevate temperature.

I valori di benzene, monossido di carbonio (CO) e anidride solforosa (SO₂) si sono mantenuti entro i limiti di legge in tutte le stazioni di monitoraggio.