Mal’Aria di città 2026: i nuovi dati del rapporto. Luci e ombre dell'inquinamento atmosferico nelle città italiane. L’aria migliora ovunque ma quella meno buona è a Palermo; ancora troppo smog anche a Milano, Napoli, Ragusa e Frosinone.

Lo smog nelle città italiane diminuisce ma – dice il nuovo rapporto Mal’aria della Legambiente – non abbastanza da cambiare davvero rotta. Nel 2025 scendono a 13 i capoluoghi di provincia che hanno superato i limiti giornalieri di Pm10 (50 microgrammi per metro cubo per un massimo di 35 giorni all'anno), contro i 25 del 2024, i 18 del 2023 e i 29 del 2022. Si tratta di uno dei dati più positivi degli ultimi anni, ma che non deve far abbassare la guardia.

A scattare questa fotografia è il nuovo rapporto "Mal'Aria di città 2026" di Legambiente che fa il punto sullo stato della qualità dell'aria nei capoluoghi di provincia italiani. Al Governo l’associazione ambientalista torna a chiedere di rafforzare – e non indebolire – le politiche per la qualità dell'aria, intervenendo su tutte le principali fonti emissive – trasporti, riscaldamento domestico, industrie, agricoltura e allevamenti intensivi – e garantendo risorse adeguate, soprattutto nei territori più esposti come il bacino padano, dove i recenti tagli ai fondi rischiano di compromettere i risultati raggiunti e di allontanare l'obiettivo 2030.



Colpa delle stalle

Il bacino padano resta una delle aree più critiche a livello europeo per la qualità dell'aria. Il report dedica un focus a quest'area da cui emerge come la geografia dell'inquinamento sia cambiata: mentre un tempo le massime criticità si concentravano nelle grandi città, piccoli e medi centri urbani e rurali risultano inquinati, anche a causa degli eccessi dell'allevamento intensivo. Un fenomeno che richiede politiche mirate e risorse adeguate, quelle che i recenti tagli del Governo mettono a rischio.



Non basta

Dice la Legambiente che se si guarda al 2030, anno in cui entreranno in vigore dei nuovi e più stringenti limiti europei sulla qualità dell'aria (20 µg/m³ per il Pm10, 20 µg/m³ per l’NO2, 10 µg/m³ per il Pm2,5), l'Italia resta ancora lontana dai parametri richiesti: applicandoli, sarebbe fuorilegge il 53% delle città per il Pm10, il 73% per il Pm2,5 e il 38% per l'NO2, cioè il biossido di azoto. Un alert preoccupante a cui si aggiunge anche la nuova procedura di infrazione avviata a gennaio 2026 dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia per il mancato aggiornamento del Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico previsto dalla direttiva NEC 2016. La quarta che si aggiunge alle tre già aperte negli anni precedenti per il superamento dei valori limite degli inquinanti atmosferici stabiliti dalla direttiva quadro Aria (AQD).



I dati 2025

Nel 2025 tredici capoluoghi di provincia hanno superato il limite giornaliero di Pm10, fissato dalla normativa europea a 50 microgrammi per metro cubo e consentito per un massimo di 35 giorni all'anno.

La maglia nera quest'anno va a Palermo, con la centralina di Belgio che ha registrato 89 giorni oltre il limite, seguita da Milano (centralina Marche) con 66 sforamenti, Napoli (Ospedale Pellegrini) con 64 e Ragusa (Campo di Atletica) con 61.

Sotto le sessanta giornate si collocano Frosinone con 55 sforamenti, Lodi e Monza con 48, Cremona e Verona con 44, Modena con 40, Torino con 39, Rovigo con 37 e Venezia con 36 giorni di superamento.

Nel resto dei capoluoghi monitorati non si registrano sforamenti oltre i limiti di legge e, come già avvenuto negli ultimi anni, nessuna città supera i valori annuali previsti dalla normativa vigente per Pm10, Pm2,5 e biossido di azoto.



Il futuro

La fotografia cambia radicalmente quando si guarda ai nuovi limiti che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2030 con la revisione della direttiva europea sulla qualità dell'aria: il 53% dei capoluoghi italiani (55 città su 103) non rispetta già ora il limite previsto per il Pm10 di 20 microgrammi per metro cubo al 2030. Le situazioni più distanti dall'obiettivo si registrano a Cremona, dove serve una riduzione del 35%, seguita da Lodi con il 32%, Cagliari e Verona con il 31%, Torino e Napoli con il 30%.

A parere della Legambiente, la situazione è più critica per il Pm2,5, dove 68 città su 93, pari al 73%, hanno una media annuale superiore a 10 microgrammi per metro cubo. I casi più problematici sono Monza, che ha una media annuale attuale di 25 microgrammi per metro cubo e dovrebbe ridurre le concentrazioni del 60%, Cremona con il 55%, Rovigo con il 53%, Milano e Pavia con il 50%, Vicenza sempre con il 50%. Per quanto riguarda il biossido di azoto, 40 città su 105, pari al 38%, non rispettano il nuovo valore di 20 microgrammi per metro cubo, con le situazioni più distanti dall'obiettivo registrate a Napoli dove serve una riduzione del 47%, Torino e Palermo con il 39%, Milano con il 38%, Como e Catania con il 33%.



I commenti

"I risultati del 2025, tra i più positivi degli ultimi anni, vanno letti alla luce di condizioni meteorologiche favorevoli e della progressiva riduzione delle emissioni dovute al miglioramento tecnologico, non come frutto di politiche strutturali pienamente efficaci. L'analisi dei trend degli ultimi quindici anni è chiara: molte città riducono le concentrazioni di Pm10 troppo lentamente per rispettare i limiti europei del 2030 e tutelare la salute delle persone. Raggiungere i nuovi parametri, più stringenti rispetto ai precedenti e più vicini ai livelli indicati dalle linee guida dell'Oms, è fondamentale per ridurre morti premature e impatti sanitari", afferma Andrea Minutolo, responsabile scientifico della Legambiente.

Secondo Giorgio Zampetti, direttore generale della Legambiente "i miglioramenti registrati nel 2025 sono tra i più positivi degli ultimi anni, ma restano fragili e non sostenuti da scelte coerenti. È irragionevole che, mentre iniziano a emergere segnali concreti, il Governo scelga di tagliare le risorse invece di consolidare questi progressi. La scelta di ridurre drasticamente già dal 2026 - e per tutto il prossimo triennio - le risorse destinate al Fondo per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano non va nella giusta direzione".



Le proposte

Per invertire la rotta e raggiungere gli obiettivi europei del 2030, la Legambiente chiede interventi strutturali su sei ambiti prioritari:

Mobilità sostenibile: accelerare gli investimenti nel trasporto pubblico locale e regionale, estendere le zone a traffico limitato e a basse emissioni, espandere le reti ciclo-pedonali e diffondere la "Città 30".

Riscaldamento ed edifici: istituire Low Emission Zone specifiche per il riscaldamento, eliminare l’uso di stufe a legna o pellet nei territori più critici, vietare caldaie inquinanti nelle aree più esposte e avviare programmi di riqualificazione energetica degli edifici.

Emissioni Industriali: piani di bonifica per i siti inquinati e restrizioni severe per gli impianti industriali in aree urbane.

Agricoltura e allevamenti: ridurre l'intensità di allevamento nelle aree in cui il numero di capi è eccessivo, come la Pianura Padana, rafforzare le buone pratiche agricole sullo spandimento dei liquami, incentivare gli investimenti per l'abbattimento delle emissioni di ammoniaca e vietare le combustioni agricole all'aperto.

Soldi: ripristinare i fondi previsti dal decreto ministero dell’Ambiente del luglio 2024, garantire risorse certe e continuative, considerare la qualità dell'aria come una priorità nazionale non più rinviabile.

Controlli: aggiornare la rete delle centraline per coprire anche aree sguarnite e attivare un sistema sensoristico per inquinanti come metano e ammoniaca, che esalano dagli allevamenti e fungono da precursori nella formazione di polveri sottili e ozono.



Leggi il rapporto Mal'aria 2026 https://www.legambiente.it/wp-conten...