I dati dell’Arpa Umbria confermano che, a dispetto dei luoghi comuni, continua a migliorare la qualità dell’aria. Nel 2025 rispettati tutti i limiti di legge: l’anno con i valori più bassi rilevati. Più sporca l’aria di Terni.

Gli scienziati dell’ambiente sanno che da anni la qualità dell’aria in Umbria continua a migliorare; l’inquinamento è in calo continuo. Anche quest’anno i dati dell’Arpa Umbria confermano che, a dispetto dei luoghi comuni, continua a migliorare la qualità dell’aria e nel 2025 in Umbria sono stati rispettati i valori limite previsti dalla normativa per il particolato atmosferico Pm10, sia in termini di valore medio annuale sia per il numero di superamenti della soglia giornaliera, in tutte le stazioni di monitoraggio presenti sul territorio regionale.

Dice l’Arpa Umbria che “i dati confermano una tendenza positiva ormai consolidata: negli ultimi anni si è registrata una riduzione costante e generalizzata delle concentrazioni di polveri fini e il 2025 risulta essere l’anno con i valori più bassi rilevati”.

Il risultato è stato favorito anche da condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli alla dispersione degli inquinanti, non solo in Umbria ma anche nel resto d’Italia.



Smog a Terni

Le concentrazioni più elevate continuano a interessare l’area della Conca Ternana. In particolare, nelle stazioni di Terni Borgo Rivo e Terni Maratta si sono registrati rispettivamente 30 e 27 superamenti giornalieri, valori comunque inferiori al limite massimo di 35 superamenti annui consentiti dal D.Lgs. 155/2010. Da tali dati dovranno inoltre essere scorporati gli episodi attribuibili a eventi naturali, come il trasporto di polveri sahariane, secondo la metodologia nazionale.

Nel 2025 risultano rispettati anche i valori limite per le polveri Pm2,5 e per il biossido di azoto, con concentrazioni ampiamente inferiori ai limiti di legge e in diminuzione rispetto al 2024.



Per saperne di più https://www.arpa.umbria.it/articoli/...