La fonte della contaminazione – ha rilevato l’agenzia indonesiana per l’energia nucleare – pare essere l’area industriale di Cikande, a circa 68 chilometri dalla capitale Giacarta, dove sono state rilevate tracce di cesio-137 dello stesso tipo di quelle ritrovate nelle derrate alimentari. I rischi, la scoperta, le contromisure, le ricadute e i link ai documenti originali.

La Food and drug administration (Fda) degli Usa ha fermato per contaminazione radioattiva alcune partite di gamberetti e di chiodi di garofano provenienti dall’Indonesia e ne ha ordinato il ritiro. Questi alimenti sono contaminati da tracce di cesio-137, radioattivo. Si cerca di capire l’origine di questa contaminazione che riguarda produzioni lontanissime fra loro, anche 800 chilometri di distanza; si pensa che possa derivare da una fonderia vicina a uno degli impianti di confezionamento dei gamberi, oppure dai container che hanno trasportato i prodotti. La fonte della contaminazione – ha rilevato l’agenzia indonesiana per l’energia nucleare – pare essere l’area industriale di Cikande, a circa 68 chilometri dalla capitale Giacarta, dove sono state rilevate tracce di cesio-137 dello stesso tipo di quelle ritrovate nelle derrate alimentari.



Il rischio

L'agenzia afferma che i livelli rilevati sono bassi, sotto la soglia di sicurezza stabilita dall’agenzia statunitense (1.200 becquerel per chilogrammo) ma un'esposizione prolungata può comportare rischi.



La scoperta

La Fda aveva individuato l’isotopo radioattivo in agosto, durante controlli di routine su prodotti alimentari, nelle partite di gamberetti della Bahari Makmur Sejati, che dall’inizio del 2025 aveva esportato negli Usa 38mila tonnellate. Nelle scorse settimane la Fda ha confermato una seconda rilevazione, quando diverse catene di supermercati di 13 Stati Usa hanno ritirato dal mercato più di 70 tonnellate di gamberi e spiedini congelati importati dall’Indonesia. La Fda ha bloccato anche le spezie della Natural Java Spice dopo aver trovato cesio-137 in una partita di chiodi di garofano.

Secondo i registri di importazione, Natural Java Spice ha esportato quest’anno negli Stati Uniti circa 440mila libbre (200 tonnellate) di chiodi di garofano.



La fonte

Si sta indagando sulla fonte: rottami o metallo contaminato, apparecchiature mediche riciclate o un container usato per la spedizione. L’agenzia indonesiana per l’energia nucleare è alle prese con delle operazioni d’emergenza per decontaminare l’area industriale di Cikande, nella provincia di Banten a 68 chilometri da Giacarta, dove sono state rilevate tracce di cesio-137, isotopo radioattivo noto per essere un sottoprodotto della fissione. Le rilevazioni radiologiche nei siti di produzione alimentare hanno scoperto 22 casi di contaminazione, tra cui aziende per l’esportazione del pesce congelato.

La Modern Cikande Industrial Estate – che ospita oltre 270 aziende su un’area di più di 3mila ettari – è ora soggetta a controlli continui su aria, suolo e acque sotterranee. Il ministro Hanif Faisol Nurofiq ha dichiarato che l’area resta sotto osservazione, mentre squadre di emergenza visitano casa per casa informando i residenti su come proteggersi dalle radiazioni.

Al centro della contaminazione pare che ci sia l’azienda Peter Metal Technology, una fonderia di metalli non ferrosi a capitale estero, individuata come punto centrale della dispersione radioattiva. L’impianto è ora sotto “stato di incidente speciale”, con un perimetro di sicurezza di 5 chilometri, presidiato da polizia, militari e squadre tecniche di decontaminazione. L’impianto di confezionamento dei gamberetti si trova a meno di due chilometri dalla fonderia.

Contromisure

Le autorità indonesiane hanno avviato scansioni a tappeto su container e camion, verifiche su oltre 1.500 residenti e lavoratori e un programma di sorveglianza sanitaria per i nove individui risultati esposti, ora sotto cure mediche specializzate.

L’Indonesia, che non possiede né centrali né armamenti nucleari, si trova così ad affrontare un’emergenza atomica senza infrastrutture dedicate, dipendendo dal sostegno tecnico di organizzazioni internazionali.



Ricadute

Gli Stati Uniti costituiscono uno dei principali mercati di destinazione per il pesce e i prodotti agricoli dell’Indonesia, e il blocco temporaneo delle importazioni ha generato preoccupazione tra gli esportatori. Il governo ha reagito rafforzando i controlli portuali e le procedure di tracciabilità, tentando di rassicurare i partner commerciali sulla sicurezza dei prodotti. Giappone, Corea del Sud e Singapore hanno chiesto informazioni supplementari sulle misure di sicurezza adottate da Giacarta per evitare la diffusione radioattiva nelle catene di fornitura globali.



Il documento della Food and drug administration statunitense: https://www.fda.gov/food/alerts-advi...

Gli avvenimenti descritti dal Jakarta Globe: https://jakartaglobe.id/business/ind...