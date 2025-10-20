Sotto accusa la Sino-Metals Leach Zambia, filiale del colosso cinese China Nonferrous Metal Mining. La società sudafricana di analisi ambientali e decontaminazioni Drizit Environmental ha rivelato che il volume effettivo è di almeno 1,5 milioni di tonnellate di fanghi contenenti concentrazioni pericolose di arsenico, piombo, cadmio, cromo e cianuro. Le cause per danni.

di Pepi Katona

Emerge solamente adesso un disastro ambientale avvenuto mesi fa in Africa. Il 18 febbraio una diga di contenimento in cui si accumulavano i reflui di lisciviazione delle miniere di rame della Sino-Metals Leach Zambia, filiale del colosso cinese China Nonferrous Metal Mining Group, è crollata a Kitwe, nei pressi di Chambishi, nella provincia del Copperbelt. Il disastro ambientale ha avvelenato le acque dei fiumi a valle della diga. Centinaia di agricoltori africani hanno chiesto risarcimenti dei danni; la somma totale dei danni secondo alcune stime potrebbe arrivare alla cifra di 80 miliardi di dollari. Oltre ai danni diretti affermati dagli agricoltori e dalla popolazione, potrebbero essere aggiunti il trasferimento delle famiglie che vivono nelle zone più contaminate, il finanziamento di programmi medici di lungo periodo e l’istituzione di un fondo di emergenza a sostegno delle vittime. La compagnia mineraria ha negato le accuse, dichiarando di aver rispettato tutti gli obblighi relativi alla bonifica e al ripristino ambientale imposti dalla legislazione zambiana.



Cina in Africa

Il disastro ambientale si inserisce nel tema della (chiamiamola) “colonizzazione” cinese in Africa, dove gran parte degli investimenti in materie prime sono condotti da colossi industriali, minerari e agroindustriali cinesi. Il rame è l’elemento più prezioso per la transizione energetica, e le conseguenze delle attività minerarie sono uno degli effetti collaterali della Cina come primo produttore di automobili, sistemi elettrici e fotovoltaici.



Risorse sepolte

Il sottosuolo dello Zambia è ricco di rame, cobalto, zinco e altri minerali. Le principali multinazionali minerarie – non solamente cinesi - sono in competizione per sfruttare questi giacimenti.



Il crollo

Estratta la roccia in cui è contenuto anche il rame, le miniere devono lavare il minerale estratto per separare il metallo, che è in percentuale piccola rispetto alla massa estratta. La grande quantità di terra, acqua, acidi e sostanze usate per la separazione del rame e altri elementi che erano contenuti nella roccia estratta sono accumulati in vasti bacini trattenuti da dighe. Una di queste dighe di rifiuti è crollata e ha riversato un’imponente quantità di effluenti minerari.

Inizialmente, la compagnia aveva stimato che la quantità di rifiuti rilasciati fosse di circa 50mila tonnellate. Invece la società sudafricana di analisi ambientali e decontaminazioni Drizit Environmental, che svolge i servizi per le società minerarie e per l’agenzia ambientale zambiana, ha rivelato che il volume effettivo è di almeno 1,5 milioni di tonnellate, 30 volte superiore a quanto inizialmente dichiarato dalla società mineraria cinese.

Secondo Drizit ci sono ancora 900mila metri cubi di fanghi contenenti concentrazioni pericolose di arsenico, piombo, cadmio, cromo e cianuro.



La contaminazione

I fanghi carichi di acidi e di altri composti si sono riversati nei corsi d'acqua del bacino dei fiume Kafue, utilizzati per irrigazione agricola e per l’approvvigionamento di acqua potabile di una decina di milioni di abitanti, la metà della popolazione del Paese, a cominciare dalla vicina città di Kitwe, la seconda città più grande dello Zambia con circa 700mila abitanti, dove l’approvvigionamento idrico è stato immediatamente interrotto. Gli effetti sono stati devastanti: morte di pesci a centinaia di chilometri a valle, distruzione di raccolti, contaminazione di pozzi e falde sotterranee.



Lentezza

Le autorità zambiane dapprima erano caute e asserivano che la situazione era “sotto controllo” e l’acqua era in buone condizioni. Solamente nelle scorse settimane è arrivata l’ammissione dalla parte cinese, la quale inoltre insiste affinché venga avviata un'indagine per determinare la causa dell'incidente e se si sia trattato di un atto illecito. Sino-Metals ha espresso pubblico rammarico per l’accaduto e ha promesso collaborazione con le autorità locali per contenere i danni.

Nel frattempo, tuttavia, l’azienda mineraria cinese ha disdetto il contratto di consulenza ambientale che aveva con Drizit Environmental, accusata di violazioni procedurali e di aver usato metodologie non conformi.



Le cause per danni

Le comunità colpite continuano ancora ora, mesi dopo l’evento, a denunciare effetti diretti sulla salute: irritazioni cutanee, problemi respiratori, casi sospetti di avvelenamento cronico da metalli pesanti; la catastrofica fuoriuscita tossica – dicono - ha devastato la loro terra, avvelenato le fonti d'acqua e messo in pericolo la salute pubblica.

Dicono gli agricoltori zambiani in uno degli atti di denuncia: “La fuoriuscita di acido è stata un disastro ambientale di proporzioni enormi. Ha violato il nostro diritto costituzionale all'agricoltura, privandoci dei nostri mezzi di sussistenza. I nostri raccolti e il nostro bestiame sono stati distrutti. Sono stati riscontrati problemi di salute tra la popolazione locale”.

Due studi legali, Malisa&Partners Legal Practitioners e Malambo&Co, hanno avviato azioni legali collettive e chiedono in tutto risarcimenti per 420 milioni di dollari.

Il 12 settembre 176 residenti di Kalusale e Chambishi hanno avviato una causa all'Alta Corte dello Zambia contro Sino Metals Leach Zambia Limited (Sino Metals) e Nfc Africa Mining Limited, con il sostegno del Southern Africa Litigation Centre (Salc).

Ancora. Agricoltori dello Zambia hanno intentato una causa da 220 milioni di dollari contro la società mineraria cinese Sino-Metals Leach.



