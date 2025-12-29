Uno studio statunitense afferma che un mix di sussidi per l'energia pulita e di tasse a chi inquina potrebbe ridurre in modo significativo le emissioni di gas serra accusate di provocare il riscaldamento globale. Questo tipo di combinazioni fra sussidi e incentivi è ampiamente utilizzato nel mondo reale, a cominciare proprio dall’Italia.

Strumenti ben noti

Ovviamente, questo tipo di combinazioni fra sussidi e incentivi è ampiamente utilizzato nel mondo reale, a cominciare proprio dall’Italia, dove si misurano in molti miliardi i sussidi alle fonti rinnovabili, dove ci sono facilitazioni e agevolazioni all’elettricità pulita e dove le tasse e le accise sull’energia fossile superano sui prodotti petroliferi il 100%.



La ricerca

Lo studio, pubblicato dalla rivista Nature Climate Change, cerca di misurare gli effetti della combinazione fra politiche di premi e di penalità e ne simula l’applicazione in modelli economici. I risultati confermano che gli incentivi finanziari possono stimolare una rapida adozione di tecnologie più pulite nel breve termine, ma senza politiche che puniscano gli inquinatori non sarà possibile fermare il cambiamento climatico.



Il commento

"Questo lavoro contribuisce a rendere i nostri modelli climatici più realistici su come si comportano effettivamente i governi", ha affermato il coautore dello studio David Victor (nella foto), professore alla School of Global Policy and Strategy e co-direttore della Deep Decarbonization Initiative dell'Università di San Diego. "Per anni, i modelli ci hanno detto che cosa è economicamente efficiente, ma non che cosa è politicamente possibile. Il nostro obiettivo è colmare questo divario, in modo che i decisori politici possano elaborare strategie che sopravvivano alla politica del mondo reale".