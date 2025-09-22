Respinto il ricorso antinucleare dell’Austria. La decisione della Corte europea di giustizia: nucleare e gas restano nella tassonomia. Secondo i magistrati, la Commissione europea ha agito bene nell'includere gas e atomo nella sua tassonomia green. Il documento dei giudici del Lussemburgo.

Il Tribunale dell'Ue ha respinto il ricorso presentato dall'Austria contro la decisione di Bruxelles di includere gas di origine fossile e l’energia nucleare nel sistema di classificazione degli investimenti sostenibili dell'Ue, la cosiddetta tassonomia. Dice la Corte di giustizia che la Commissione europea "non ha violato i limiti delle competenze" e "ha validamente ritenuto" che attività economiche legate ad atomo e gas "possano, a determinate condizioni, contribuire alla mitigazione e all'adattamento dei cambiamenti climatici", si legge tra le motivazioni.

L’Austria può impugnare la decisione del Tribunale alla Corte di Giustizia Ue entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, avvenuta l’altra settimana.



La tassonomia

Nel 2022 la Commissione europea aveva incluso attraverso un atto delegato anche gas e nucleare a "certe condizioni e per un tempo limitato" nel sistema di classificazione degli investimenti sostenibili, la cosiddetta tassonomia verde dell'Ue.

Introdotta nel 2020 e operativa dal 2022, la tassonomia è il pilastro del piano d’azione europeo per la finanza sostenibile e il suo obiettivo è orientare gli investimenti verso attività capaci di contribuire agli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050. Per essere definite sostenibili, le attività economiche devono contribuire in modo sostanziale a uno o più dei sei obiettivi ambientali fissati (mitigazione e adattamento al riscaldamento globale, uso sostenibile delle risorse idriche, economia circolare, prevenzione dell’inquinamento e tutela della biodiversità), non arrecare danni significativi agli altri obiettivi, rispettare criteri tecnici stabiliti dalla Commissione.



Il no austriaco

L’Austria – fortemente legata all’energia idroelettrica consentita dalle sue montagne e tradizionalmente antinucleare - si è rivolta al Tribunale dell'Ue per chiederne l'annullamento, annullamento che però la Corte europea del Lussemburgo non ha accolto.



Eurogiudici

La Commissione di Bruxelles – dicono i magistrati europei - poteva "validamente ritenere che la produzione di energia nucleare generi emissioni di gas a effetto serra prossime allo zero", si legge ancora tra le motivazioni, in cui si sottolinea che "attualmente non esistano alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili su una scala sufficientemente ampia, come le fonti di energia rinnovabili, per coprire la domanda di energia”.

Inoltre, come per le altre attività economiche connesse alla produzione di energia, la Commissione non era tenuta a prendere in considerazione né le attività di estrazione e lavorazione del minerale di uranio, di raffinazione, conversione, arricchimento dell’uranio, di assemblaggio di combustibili e di trasporto, che sono attività situate a monte o a valle, né i conflitti armati, i sabotaggi e i rischi di abuso e proliferazione delle applicazioni civili e militari.

“Gli argomenti dell’Austria relativi agli effetti negativi della siccità e dei rischi meteo sull’energia nucleare sono troppo astratti per poter essere accolti” si legge in un comunicato stampa ufficiale.



Gestione dei rischi

Inoltre, secondo i magistrati del Lussemburgo la Commissione di Bruxelles ha tenuto conto dei rischi connessi al normale esercizio delle centrali nucleari ed è sufficiente il livello di protezione dato dalla disciplina normativa esistente. Per usare le parole della decisione dei giudici, la Commissione ha tenuto "sufficientemente conto" dei rischi connessi al normale esercizio delle centrali nucleari, agli incidenti gravi ai reattori e ai rifiuti radioattivi ad alta attività. E non era tenuta ad imporre un livello "di protezione che andasse oltre la disciplina normativa esistente".

Sul metano, il tribunale dell'Ue ha avvalorato la considerazione secondo cui le attività economiche connesse "al gas fossile possono, a determinate condizioni, contribuire in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a questi ultimi". Infatti, il regolamento delegato del 2022 adotta un approccio progressivo fondato su una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra lungo fasi successive, consentendo al contempo la sicurezza dell’approvvigionamento.



Austriaci arrabbiati

Leonore Gewessler, ex ministra del clima e leader dei Verdi, ha commentato: “Il nucleare non è verde. Questa sentenza lancia un segnale fatale: se passa, ‘green’ non significherà più verde. Chi si fida dell’etichetta verde rischia di ritrovarsi con nucleare o gas sporco.”



Leggi il documento della Corte europea di giustizia sul nucleare e sul gas nella tassonomia europea: https://curia.europa.eu/jcms/upload/...