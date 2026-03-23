Uno studio Ispra sulla pioggia: nel 2025 è caduta meno acqua rispetto al piovosissimo 2024 ma la pioggia è aumentata rispetto alla media del periodo. È cresciuta moltissimo l’evaporazione e quindi è diminuita l’acqua disponibile. La pioggia di marzo. Il nuovo allarme del Wwf. L’Earth Hour si terrà sabato 28 marzo alle 20,30.

L’anno scorso è piovuto un pochino di più rispetto alla media ma l’acqua caduta è evaporata molto più del solito, e quindi è diminuita la disponibilità. Lo dice l’Ispra attraverso l’analisi ottenuta usando il modello Bigbang, che fornisce le stime delle componenti del bilancio idrologico nazionale, il quadro quantitativo della risorsa idrica e, più in generale, la situazione idrologica nel 2025, analizzando le tendenze e gli scostamenti rispetto ai valori medi del lungo periodo 1951–2025 e del trentennio climatologico 1991–2020.



Quanto è piovuto

Nel 2025, le precipitazioni totali in Italia sono state pari a 963,4 millimetri (circa 291 miliardi di metri cubi), in calo di circa il 9% rispetto al 2024, un anno particolarmente piovoso. Il 2025 fa però segnare un lieve aumento del 2% rispetto alla precipitazione media annua del periodo 1991–2020, ultimo trentennio climatologico, che ammonta a circa 285 miliardi di metri cubi.



Meno disponibilità

Nel 2025 la risorsa idrica rinnovabile, vale a dire la quantità di precipitazioni al netto della perdita per evapotraspirazione, stimata in circa 128 miliardi di metri cubi, risulta in calo rispetto alle medie storiche, è stata inferiore di oltre il 7% rispetto alla media annua di lungo periodo (circa 138 miliardi di metri cubi), del 4% rispetto alla media dell’ultimo trentennio climatologico e di circa il 19% rispetto al 2024. L’attuale aggiornamento del bilancio idrologico continua quindi a confermare la tendenza negativa osservata dal 1951 ad oggi, riferita in particolare alla disponibilità di risorsa idrica rinnovabile a livello nazionale.



La pioggia di marzo

Marzo 2025 è stato il mese più piovoso (114,3 millimetri), con un’anomalia positiva del +48% rispetto al valore medio relativo al lungo periodo 1951–2025 (77,3 millimetri), seguito da novembre (poco più di 95 millimetri), normalmente tra i mesi più piovosi, che ha però fatto registrare un -20% rispetto alla media di lungo periodo. I mesi di luglio e agosto, generalmente i meno piovosi a livello nazionale, hanno invece fatto registrare un surplus di precipitazione, rispettivamente del 35% e del 42%, rispetto alle medie di lungo periodo.



Mezzogiorno asciutto

I deficit maggiori rispetto all’ultimo trentennio climatologico si sono avuti nei distretti dell’Appennino Meridionale (–10% di precipitazioni e –21% di risorsa idrica) e dell’Appennino Centrale (–7% di precipitazioni e –30% di risorsa idrica). Nei distretti di Sardegna e Sicilia la risorsa idrica è diminuita registrando rispettivamente un deficit rispettivamente del –12% e –13%. Nei territori del Centro-Sud e delle isole maggiori sono continuate condizioni di siccità, anche se meno gravose degli anni precedenti, con conseguenti problemi legati alla severità idrica e quindi al soddisfacimento della domanda di acqua per le esigenze umane ed ecologiche.



L’evento

Il dettaglio delle valutazioni è presentato il 24 marzo nel corso del workshop “Bilancio idrologico e disponibilità di risorsa idrica: aggiornamento 2025, previsioni stagionali e proiezioni climatiche”, organizzato dall’Ispra.



Il commento

Maria Alessandra Gallone, presidente dell’Ispra e dell’Snpa, “occorre agire in maniera propositiva e lungimirante: il tema dell’acqua è una priorità nazionale che Ispra contribuirà a far conoscere attraverso il proprio sistema scientifico, per rafforzare sempre più la cultura della gestione della risorsa idrica ed essere a fianco delle istituzioni e dei territori. È fondamentale informare su come ridurre gli sprechi, promuovere una cultura dell’utilizzo sostenibile dell’acqua, del riutilizzo delle acque reflue. La missione di Ispra e del suo patrimonio umano di scienziati e tecnologi è quello della prevenzione attraverso i sistemi di monitoraggio per aiutare a proteggere ciò che abbiamo e a progettare, con determinazione. I dati parlano chiaro e rappresentano una base solida per orientare le scelte in questa direzione”.



L’allarme del Wwf

“Le piogge record di questo inverno non bastano a mettere l’Italia al riparo dalla crisi idrica”, dice il Wwf Italia. “L’inverno 2025‑2026 (dicembre‑febbraio) ha mostrato un quadro climatico caratterizzato da precipitazioni abbondanti e con anomalie significative in molte aree dell’Europa occidentale e del Mediterraneo, inclusa l’Italia”. Questo schema “pioggia intensa ma non diffusa nel tempo” caratterizza la crisi climatica nell’area del Mediterraneo: una maggiore frequenza e intensità di precipitazioni estreme, alternata a periodi prolungati di scarsità d’acqua. Il cambio di condizioni aumenta la vulnerabilità del nostro territorio e i rischi.



Piovosità nel 2026

Afferma il Wwf Italia: “Anche l’inizio del 2026 conferma questo trend: gennaio è stato uno dei mesi più piovosi degli ultimi anni, con una media nazionale di circa 117 millimetri di pioggia, oltre il 60% in più rispetto alla media storica. Ad esempio, in Piemonte le precipitazioni cumulate hanno superato del +69% la media rispetto alla climatologia 1991‑2020, risultando tra i 10 inverni più piovosi degli ultimi 70 anni. Parallelamente, dati regionali mostrano che gennaio e febbraio 2026, pur con differenze locali, si sono collocati tra i mesi con precipitazioni superiori alla media in molte altre aree italiane (tra cui il Lazio, con +190%), favorendo piani allagati, esondazioni fluviali e criticità infrastrutturali”.



Il commento

"In questo scenario, la gestione dell’acqua non può più essere frammentaria o reattiva o basata su interventi emergenziali gestiti da commissari straordinari (alla siccità, al dissesto idrogeologico, alla depurazione)", afferma Eva Alessi responsabile sostenibilità del Wwf Italia.

A parere di Andrea Agapito Lodovici, responsabile acque del Wwf Italia, “la risposta deve essere una pianificazione attenta e basata su aggiornati bilanci idrici che devono essere redatti dalle autorità di bacino e deve includere la protezione e il ripristino del capitale idrico naturale, come zone umide, piane alluvionali, foreste e aree di ricarica delle falde, che fungono da sistemi naturali di stoccaggio e regolazione del ciclo dell’acqua. È necessario ripensare i modelli agricoli ad alta intensità idrica, promuovendo l'agroecologia e tecniche di uso efficiente dell’acqua che riducano la pressione sulle risorse disponibili. Allo stesso tempo, occorre sviluppare infrastrutture resilienti, tecnologie di trattamento e riuso delle acque, digitalizzazione delle reti idriche e politiche di gestione che riconoscano l’acqua come un bene comune strategico, non più scontato”.



L’appello

“Il Wwf Italia ribadisce la centralità della lotta alla crisi idrica per il futuro del Pianeta e, nell’ambito della lotta agli sprechi, invita cittadini, aziende e istituzioni a unirsi alla mobilitazione globale Earth Hour, l’Ora della Terra, che quest’anno giunge alla sua 20esima edizione e si terrà sabato 28 marzo alle 20,30. Un messaggio potentissimo attraverso un semplice gesto: spegnere le luci per un’ora per accendere l’attenzione sulla crisi climatica e il futuro del Pianeta”.



Leggi il bilancio idrologico Ispra per il 2025: https://www.isprambiente.gov.it/pre_....