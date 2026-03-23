Il consueto rapporto di Greenpeace e dell’Osservatorio di Pavia: nel 2025 gli estremi climatici sono stati meno presenti nei media italiani, in quattro anni si è dimezzata l’attenzione dei tg. L’andamento delle pubblicità delle aziende a impatto climatico. La graduatoria dei giornali: Avvenire verde.

Nel 2025, per il secondo anno consecutivo, è continuata a calare l’attenzione dei mass media italiani per il riscaldamento globale: lo scorso anno i principali quotidiani nazionali hanno dedicato in media alla condizione climatica un articolo ogni due giorni, mentre i sette principali tg quasi un servizio ogni dieci giorni. È un’attenzione alta ma per Greenpeace non è sufficiente. È quanto emerge dal nuovo rapporto dell’Osservatorio di Pavia per Greenpeace Italia sulla copertura informativa della situazione meteorologica e climatica nel nostro Paese. Lo studio analizza quanto e come il tema è stato raccontato dai cinque quotidiani più diffusi (Corriere della Sera, la Repubblica, Il Sole 24 Ore, Avvenire, La Stampa) e dai telegiornali serali delle reti Rai, Mediaset e La7, mettendo a confronto quattro anni di monitoraggi.



L’andamento

Dal 2022 al 2025, le notizie dedicate alla condizione climatica sono diminuite del 26% sui quotidiani e del 53% sui TG, mentre si sono consolidate le narrative di resistenza alla transizione ecologica, veicolate da circa un quarto degli articoli e dei servizi televisivi analizzati. Di contro, sui quotidiani si sono moltiplicate le pubblicità dei settori con maggiore impatto sul clima, primo fra tutti il comparto dei prodotti petroliferi, seguito dai produttori di automobili, comprese quelle a trazione elettrica.

In particolare, dice Greenpeace, nel 2025 il numero di inserzioni pubblicitarie delle aziende sui cinque quotidiani esaminati (ben 1.621) ha ampiamente superato quello degli articoli dedicati al maltempo (1.345), aumentando del 26% rispetto al 2024 e raddoppiando rispetto al 2022.



Energia e greenwashing

Sono state anche esaminate le pubblicità delle società elettriche, cioè il settore con le maggiori emissioni climalteranti, e il rapporto afferma che il loro impegno per le fonti rinnovabili si configura come greenwashing, cioè la millanteria di virtù ambientali non realmente possedute.



Gli articoli

Quando nel 2025 si è parlato di maltempo sui media esaminati “lo si è fatto poco e male: il 71% degli articoli e il 67% dei servizi televisivi l’hanno trattata in modo marginale o si sono limitati a citarla”, afferma Greenpeace. Le cause del riscaldamento globale sono state menzionate in poco più di una notizia su dieci, e i combustibili fossili soltanto nel 3% degli articoli e nel 2% dei servizi dei tg. Sono prevalsi gli aspetti economico-politici della transizione energetica rispetto a quelli ambientali, scientifici o sociali, e sono stati insufficienti – dice Greenpeace – i riferimenti agli impatti sulla salute (1,4%), la scienza del clima (1%) o le migrazioni climatiche (0,4%).



Avvenire verde

Sulla base dei risultati dello studio condotto dall’Osservatorio di Pavia, Greenpeace ha stilato anche la classifica dei quotidiani per il 2025: fa meglio degli altri Avvenire, l’unico giornale ad avvicinarsi alla sufficienza (5,4 punti su 10); seguono, distaccati di molto, Il Sole 24 Ore (2,8 punti), e Corriere della Sera e La Stampa (a pari merito con 2,6 punti); fanalino di coda, la Repubblica (2,2 punti).

I giornali sono stati valutati mediante cinque parametri: quanto parlano della situazione meteo; se citano i combustibili fossili tra le cause; quanta voce hanno le aziende con prodotti climalteranti e quanto spazio è concesso alle loro pubblicità; se le redazioni sono trasparenti rispetto ai finanziamenti ricevuti dalle aziende a maggiore impatto climatico.



Il commento

“I principali media italiani sono costretti a tacere le responsabilità delle aziende inquinanti perché dipendono dalle loro pubblicità per sopravvivere”, afferma Giancarlo Sturloni, responsabile della comunicazione di Greenpeace Italia. “Questo spiega perché su giornali e tv si parla sempre meno di clima e ad avere più spazio sono esponenti del mondo dell'economia e della politica anziché esperti e scienziati. O perché in un anno intero, sui principali tg nazionali non venga mai nominato, nemmeno una volta, nemmeno per sbaglio, alcun responsabile. In Italia l’informazione sul clima è ostaggio di un patto di potere che ostacola la transizione energetica verso le rinnovabili, l’unica via per mitigare il riscaldamento globale e il rischio di altri conflitti armati per il controllo dei combustibili fossili”.



Leggi il rapporto completo 2025 dell’Osservatorio di Pavia per Greenpeace: https://www.greenpeace.org/italy/rap...