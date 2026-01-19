Dall’Arpa Emilia-Romagna ecco il bilancio meteo del 2025. Meno estremo del triennio precedente ma con temperature superiori alla norma, precipitazioni abbondanti e alcuni eventi intensi.

Il 2025, in Emilia-Romagna, è stato più caldo della norma, ma meno estremo rispetto al triennio 2022-2024, anche grazie al fatto che le temperature globali hanno subito un progressivo calo, e le anomalie meteo della regione euro-atlantica sono risultate inferiori ai record meteorologici stabiliti nei tre anni precedenti. Lo rileva l’Arpae nel bilancio meteo del 2025.



Le temperature

In Emilia-Romagna la temperatura media annua regionale, pari a 14,13 °C, corrisponde a un’anomalia di +1 °C rispetto al valore 1991-2020, e rappresenta il quarto valore annuo più alto dal 1961, dopo quelli registrati tra il 2022 e il 2024, con uno scarto di oltre due decimi di grado rispetto al quinto valore più alto della serie, osservato nel 2014.



Giugno torrido

Nel corso dell’anno si sono verificate due anomalie termiche mensili di grande intensità: sia giugno, con una anomalia di 3,25 °C, sia dicembre, con un’anomalia di +2,34 °C, sono stati i secondi più caldi della serie dal 1961, rispettivamente dopo il 2003 e il 2023. È stato nel corso del mese di giugno che si è verificata una delle due ondate di calore più intense dell’anno, che si è protratta dal 12 giugno al 6 luglio, superando per sei giorni i precedenti valori record giornalieri dal 1961. L’altra ondata di calore, più breve, si è verificata tra l’8 e il 18 agosto; durante questo episodio, è stata rilevata la temperatura più alta del 2025, pari a 38,3 °C, registrata a Bologna il 10 agosto.



Autunno freddo

Nell’ultima parte dell'anno, le temperature regionali si sono abbassate e nei mesi di ottobre e novembre le anomalie termiche hanno assunto valori lievemente negativi: il 23 novembre è stata osservata la temperatura minima più bassa dell’anno, pari a -9,9 °C, rilevata alla stazione di Lago Pratignano (Modena, 1319 metri di altitudine).



Piogge generose

Il 2025 è stato un anno di precipitazioni abbondanti, con una media regionale delle precipitazioni cumulate annue pari a 943 millimetri, un valore che, seppur superiore allo standard meteo di riferimento, risulta all’interno del normale intervallo di variabilità 1991-2020. Precipitazioni mensili particolarmente abbondanti sono state osservate a marzo, luglio e dicembre con eccessi rispetto alla norma rispettivamente del 96,8%, 64,9% e 32,0%, mentre giugno, settembre e ottobre sono stati i mesi più secchi, con deficit rispetto alle attese meteo superiori al 45% nel primo caso e oltre il 20% negli altri due.



Maltempo

Numerosi eventi meteorologici hanno costellato l’intero anno. Tra il 27 e il 28 gennaio hanno transitato lungo la valle del Lamone diversi fronti temporaleschi successivi. Tra il 14 e il 15 di marzo, il passaggio di un temporale semi-stazionario lungo la valle del Lamone ha causato precipitazioni totali superiori a 100 millimetri sui crinali appenninici centro-orientali, con massimo di 191,2 mm a Casaglia (Firenze).

Il 24 agosto temporali persistenti associati a precipitazioni di grande intensità e forti raffiche (downburst) hanno colpito le aree costiere. Le intensità di precipitazioni hanno raggiunto 34,6 mm in 15 minuti e 74,4 mm in un’ora a Rimini Ausa.

Il 5 ottobre, forti venti da nord-est hanno colpito le coste.

L’anno si è concluso con l’evento più rilevante, fra il 23 e il 25 dicembre, quando precipitazioni abbondanti e persistenti hanno colpito particolarmente le fasce collinari tra Bologna e Forlì con totali di evento superiori a 150 mm su ampie aree e massimi di 195,9 mm a Borgo Tossignano (Bologna). Le precipitazioni cumulate su 48 ore dal 24 al 25 dicembre e mediate sui bacini del Lamone e del Senio sono risultate rispettivamente il sesto e il quinto valore più alto osservato dal 1961 dopo quelli delle alluvioni di maggio 2023 e settembre 2024.



