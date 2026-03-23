Le città mostrano una maggiore vulnerabilità agli impatti del riscaldamento globale a causa della densità di popolazione, della complessità delle infrastrutture e della concentrazione delle attività, che amplificano l’esposizione e la sensibilità allo stress termico, agli estremi meteo e ai rischi. Il primato del 2024. Piove di più in Alta Italia e meno nel Mezzogiorno.

Negli ultimi decenni si sono osservate anomalie termiche positive senza precedenti a scala globale, europea e nazionale. Oltre a un aumento significativo dei valori medi di temperatura, è evidente anche un incremento della frequenza, durata e intensità degli estremi. Gli ambienti urbani mostrano una maggiore vulnerabilità agli impatti del riscaldamento globale a causa dell’elevata densità di popolazione, della complessità delle infrastrutture e della concentrazione delle attività socio‑economiche, che amplificano l’esposizione e la sensibilità allo stress termico, agli estremi idrometeorologici e ai rischi concatenati associati.

Questo rapporto fornisce una valutazione del regime climatico dei capoluoghi italiani nel più recente periodo meteo di riferimento (1991–2020). L’analisi considera inoltre l’andamento a lungo termine e la variabilità della temperatura e di un insieme di indici relativi agli estremi meteorologici. Questi elementi rappresentano informazioni di base fondamentali per quantificare gli impatti settoriali, valutare le vulnerabilità dei sistemi e aiutare lo sviluppo di strategie di adattamento robuste e basate su evidenze scientifiche, finalizzate a rafforzare la resilienza meteorologica urbana in un contesto di riscaldamento globale in corso e atteso.



Il riscaldamento

L’ultima edizione del Rapporto Snpa (2025) mette in evidenza che, come riscontrato a livello globale, anche in Italia il 2024 è stato l’anno più caldo della serie storica (dal 1961). In Italia, il 2024 ha fatto segnare il nuovo record della temperatura media, pari a +1.33°C , superiore a quello della temperatura media globale sulla terraferma (+1.04°C). La serie nazionale mostra che a partire dal 2000, le anomalie rispetto alla base climatologica 1991 - 2020 sono state sempre positive, ad eccezione di quattro anni: 2004, 2005, 2010 e 2013; il 2024 è stato, inoltre, l’undicesimo anno consecutivo con un’anomalia positiva rispetto alla norma.



Il primato del 2024

Su una scala mondiale, sulla terraferma, dal 2005 tutti gli anni sono stati più caldi della media ad eccezione del 2008. In Italia il 2024 si colloca al primo posto anche per l’anomalia della temperatura minima (+1.40°C), superando il record precedente dell’anno 2023, e al secondo posto della serie per l’anomalia della temperatura massima (+1.26°C), dopo il record del 2022.

Le stime aggiornate dei trend di temperatura, calcolati con un modello di regressione lineare dal 1981 al 2024, evidenziano un chiaro segnale di riscaldamento, confermato anche dall’applicazione di un modello non parametrico (stimatore di Theil-Sen e test di Mann-Kendall; Sen, 1968). La stima del tasso di variazione della temperatura media è di (+0.42 ± 0.04) °C / 10 anni, della temperatura massima di (+0.44 ± 0.05) °C / 10 anni e della temperatura minima di (+0.40 ± 0.04) °C / 10 anni.

Anche su base stagionale, tutti i trend della temperatura media sono positivi. Il trend più marcato si registra in estate (+0.60 ± 0.08) °C / 10 anni; con riferimento alle altre stagioni, in autunno il trend stimato è di (+0.37 ± 0.08) °C / 10 anni, in inverno (0.36 ± 0.10) °C / 10 anni e in primavera (+0.35 ± 0.08) °C / 10 anni. L’analisi per macroaree geografiche indica un tasso di variazione della temperatura media di (+0.46 ± 0.05) °C / 10 anni al Nord, (+0.43 ± 0.05) °C / 10 anni al Centro e (+0.38 ± 0.04) °C / 10 anni al Sud e Isole.



Meno freddo

L'analisi degli indici rappresentativi degli estremi di temperatura mostra un quadro coerente con l’aumento dei valori medi, evidenziando un aumento degli estremi di caldo e una riduzione degli estremi di freddo. In particolare, uno studio sulle onde di calore nel trentennio climatologico 1991 -2020, ne mette in evidenza un incremento apprezzabile nei decenni più recenti, in termini di frequenza, intensità e durata (Settanta et al., 2024).

Analogamente alla temperatura dell’aria, la temperatura superficiale dei mari italiani nel 2024 si colloca al primo posto della serie dal 1982, con un’anomalia di +1.24°C rispetto alla media meteorologica 1991 -2020, quasi 0.3°C superiore al precedente record del 2022. A partire dal 2007 le anomalie sono state sempre positive, con l’eccezione del 2010. Escludendo il 2003, gli ultimi quattordici anni hanno registrato le anomalie positive più elevate di tutta la serie.



Piove di più

Le precipitazioni cumulate annuali in Italia nel 2024 sono state complessivamente superiori alla media meteorologica di circa l’8%, ma con una forte disomogeneità sul territorio nazionale. Le precipitazioni sono state abbondanti al Nord e scarse su ampie aree del Centro e al Sud e Isole.

Questo ha determinato nel corso dell'anno un peggioramento progressivo dello stato di severità idrica nelle regioni centro-meridionali e nelle Isole maggiori. La Sicilia, che a inizio gennaio presentava condizioni di severità idrica media, è passata, già a metà febbraio, a condizioni di severità idrica alta, rimaste invariate per tutto l'anno. Dall’analisi statistica dei trend della precipitazione cumulata annuale e stagionale nel periodo 1961-2024 non emergono tendenze statisticamente significative. A livello nazionale, tuttavia, si evidenzia un trend crescente e statisticamente significativo delle aree del Paese soggette a siccità estrema su base annuale (Braca et al., 2023).



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