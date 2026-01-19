Dall’Arpa Liguria ecco il bilancio meteo del 2025: primati e tendenze. Dall’inverno alla primavera: un avvio d’anno mite e piovoso. L’estate: anomalie termiche e instabilità atmosferica. Un autunno più fresco, ma con forti contrasti territoriali. Il primato di caldo a Riccò del Golfo (40,2°C) e di freddo a Pratomollo (-9,6°C). Dal 1963, l’anno 2025 si attesta al 49° posto nella classifica degli anni più caldi.

Nel corso del 2025, l’andamento meteorologico sulla Liguria ha mostrato caratteristiche coerenti con le tendenze osservate negli ultimi anni, confermando un quadro segnato da temperature mediamente superiori alla norma e da una marcata variabilità pluviometrica, sia nello spazio sia nel tempo. Lo spiega l’Arpa Liguria nel bilancio meteorologico dell’anno appena concluso.



I primati

I valori massimi e minimi di temperature misurati in Liguria nell’anno appena trascorso si sono avuti rispettivamente il 12 agosto a Riccò del Golfo (La Spezia), quando il termometro è salito fino a +40.2°C e il 23 novembre a Pratomollo (Genova), quando è sceso a -9.6°C.

Dal 1963, l’anno 2025 si attesta al 49° posto nella classifica degli anni più caldi con una temperatura media annua di 15,3 °C rilevata a Genova Sestri. La cumulata di pioggia più elevata nell’anno è stata registrata a Dego Girini, in provincia di Savona, il 22 settembre con 298,8mm. Questi dati sono aggiornati al 29 dicembre 2025.



Un avvio d’anno piovoso

La primavera 2025 è risultata nel complesso più calda e più piovosa della media, con piogge frequenti e talora persistenti tra marzo e aprile e fenomeni convettivi più localizzati ma intensi nel mese di maggio. L’analisi stagionale evidenzia come le precipitazioni, pur abbondanti, si siano collocate entro i limiti della variabilità, con significative differenze territoriali (si veda il report di riepilogo primaverile).



Un’estate tormentata

Oltre alle temperature, anche il numero di precipitazioni è stato decisamente superiore alla media, soprattutto tra luglio e agosto: frequenti passaggi temporaleschi e una spiccata instabilità atmosferica hanno determinato anche un numero significativo di allerte meteo.



Mare fresco in luglio

Dopo un mese di giugno caratterizzato da temperature superficiali del mare molto elevate, nel corso di luglio il Mar Ligure ha registrato un sensibile raffreddamento. Il passaggio a condizioni atmosferiche più instabili, con frequenti temporali e mareggiate, ha favorito un marcato rimescolamento delle acque e un calo delle temperature superficiali, riportandole su valori prossimi alle medie stagionali tra fine luglio e inizio agosto.



Canicola d’agosto

Nel mese di agosto si è verificato un episodio di caldo particolarmente intenso, caratterizzato da temperature minime notturne eccezionalmente elevate. Tra l’11 e il 12 agosto, ad Alassio, è stata registrata la minima notturna più alta mai osservata in Liguria, pari a 32,5 °C, con valori molto elevati anche in altre località del Ponente.



Un autunno fresco

L’autunno 2025 è risultato più fresco della media, con precipitazioni complessivamente inferiori alla norma su buona parte della regione, ma con accumuli localmente elevati sul Centro-Levante, dove si sono verificati alcuni episodi di maltempo intenso e persistente.



Maltempo in novembre

Tra il 15 e il 16 novembre si è verificato un peggioramento meteorologico, caratterizzato inizialmente da sistemi temporaleschi prefrontali localmente persistenti, seguiti da piogge frontali più diffuse. Nella giornata del 15 novembre sono state registrate cumulate pluviometriche elevate sul genovesato, con valori prossimi o superiori ai 180–190 mm in 24 ore in alcune località.



