La Fondazione Cariplo ha stanziato 6,5 milioni di euro per quattro nuove strategie di transizione climatica. È la quarta edizione della call for ideas Strategia Clima. Salgono così a dodici le strategie di transizione climatica sostenute dalla Fondazione Cariplo in Lombardia, con un bilancio complessivo di quasi 18 milioni di euro.

La Fondazione Cariplo ha stanziato 6,5 milioni di euro per avviare quattro nuove Strategie di Transizione Climatica. Entra così nel vivo la quarta edizione della Call for Ideas Strategia Clima promossa nell’ambito del programma F2C-Fondazione Cariplo per il Clima.

Le quattro idee progettuali selezionate per la fase di realizzazione sono Lecco Eco Platform, con capofila il Comune di Lecco, Climart Clima Martesana, del Comune di Bussero (Milano), Comunità Mosaico, del Comune di Curno (Bergamo), e Agreenment, presentata dal Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi e Brianza Centrale (Monza Brianza).



I soldi

Per sostenere le quattro nuove strategie che prenderanno il via nei prossimi mesi in Lombardia, la Fondazione Cariplo ha stanziato un budget complessivo di 6.470mila euro, oltre a mettere a disposizione dei partenariati consulenti appositamente selezionati ed esperti per assistenza tecnica e servizi di tutoraggio.

Le nuove alleanze territoriali sono inoltre aggregate alla comunità di pratica di strategia clima che già riunisce gli 8 territori protagonisti delle passate edizioni della call for ideas con l’obiettivo di costruire una rete di enti impegnati attivamente nel contrasto al riscaldamento globale.



La strategia

Arrivano così a un totale di dodici le strategie di transizione climatica che la Fondazione Cariplo sostiene dal 2020 con cinque capoluoghi di provincia (Bergamo, Brescia, Mantova, Monza, Lecco), due comunità montane (Valli del Verbano e Valle Seriana) e cinque raggruppamenti di comuni piccoli e medi della Brianza, Martesana e Bergamasca. È un lavoro di lungo periodo basato su visione, governance e azioni concrete. Molti i risultati tangibili ottenuti fino a questo momento, come gli oltre 50 ettari di forestazione urbana e periurbana e 42mila metri quadri di superficie depavimentata.



Qui Lecco

Lecco Eco Platform presentata dal Comune di Lecco insieme ad Anci Lombardia, Parco Adda Nord e Legambiente Lombardia, sostiene la transizione ecologica della città di Lecco e del suo territorio sovraccomunale, in linea con l’Agenda 2030 e le strategie europee sulla neutralità climatica. Il progetto nasce per rispondere a bisogni urgenti di adattamento e mitigazione rispetto agli impatti del riscaldamento globale (siccità, alluvioni, rischio idrogeologico, emissioni climalteranti), promuovendo innovazione, rigenerazione ecologica e partecipazione attiva. Lecco Eco Platform (Lep) mette in rete enti pubblici, associazioni e comunità per costruire una strategia condivisa su quattro assi: cultura climatica, promozione delle decisioni, adattamento e mitigazione. Prevede ventotto azioni operative, tra cui interventi basati su processi naturali (nature based solutions), comunità energetiche rinnovabili, mobilità sostenibile, economia circolare e sistemi di monitoraggio. La strategia punta a rafforzare la resilienza ambientale e sociale agli effetti della condizione meteorologica, creando in tal senso un modello replicabile di governance. Il valore complessivo del progetto è di circa 4,79 milioni di euro, di cui oltre 1,78 finanziati dalla Fondazione Cariplo.



Qui Bussero

Climart Clima Martesana, presentata dal Comune di Bussero (Milano) in qualità di capofila, coinvolge i Comuni di Gessate e Gorgonzola, il Parco Agricolo Nord Est, il Circolo Legambiente La Poiana e l’Agenzia InnovA21. La strategia risponde alle sfide che caratterizzano il territorio della Martesana, segnato da eventi meteorologici estremi e da una pressione insediativa legata a una forte domanda di mobilità. Climart definisce una visione territoriale integrata, una governance condivisa e un insieme di azioni concrete per avvicinarsi alla neutralità climatica: un laboratorio di innovazione, capace di coniugare adattamento e mitigazione, promuovere la mobilità sostenibile, valorizzare il capitale naturale e coinvolgere le comunità locali. La forza del partenariato risiede nella capacità di coniugare consapevolezza dei rischi meteo e urgenza di un’azione coordinata con una chiara volontà politica, una visione condivisa del territorio e competenze tecniche multidisciplinari. Il valore complessivo del progetto è di oltre 3,59 milioni di euro, dei quali 1,66 finanziati dalla Fondazione Cariplo.



Qui Curno

Comunità Mosaico del Comune di Curno (Bergamo) è realizzata in collaborazione con i Comuni di Treviolo, Mozzo, Bonate Sopra e Ponte San Pietro, l’Ente Regionale Parco dei Colli di Bergamo, Ersaf, Abf (Azienda Bergamasca Formazione), il biodistretto dell'agricoltura sociale di Bergamo e l’Università di Bergamo. La strategia nasce dalla volontà di cinque comuni della fascia ovest di Bergamo, e di numerosi stakeholders coinvolti, di tradurre le grandi direttive europee e nazionali in azioni concrete di adattamento e mitigazione climatica, attraverso un approccio integrato che coniughi innovazione, equità e sostenibilità ambientale e sociale. Il territorio, caratterizzato da un mosaico di paesaggi agricoli, collinari e urbani, ricco di biodiversità ma esposto a crescenti criticità (stress termico, ondate di calore, inquinamento, eventi meteorici intensi e fragilità sociali), richiede risposte sistemiche e partecipate. Il progetto rappresenta un approccio integrato e partecipativo per affrontare le sfide climatiche locali, promuovendo la sostenibilità ambientale e migliorando la qualità della vita dei cittadini attraverso azioni concrete e mirate. Il valore complessivo è di quasi 3 milioni di euro, dei quali 1,48 finanziati da Fondazione Cariplo.



Qui Brianza

Agreenment, presentata dal Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi e Brianza Centrale, coinvolge i comuni di Muggiò, Nova Milanese, Paderno Dugnano e Seregno, con la partecipazione di Wwf Insubria. La strategia coinvolge quasi 40 chilometri quadri con circa 150mila abitanti, un’area caratterizzata da elevata urbanizzazione, pressioni ambientali e una crescente vulnerabilità agli impatti del meteo. Il percorso si fonda su una visione orientata alla neutralità climatica e alla giustizia ambientale, integrando azioni di mitigazione, adattamento, forestazione urbana e mobilità sostenibile. Il valore complessivo del progetto è di quasi 3,13 milioni di euro, dei quali oltre 1,54 finanziati dalla Fondazione Cariplo.



Il commento

“Si conferma ancora una volta il sostegno della Fondazione Cariplo ad amministrazioni pubbliche, parchi e Terzo settore per sviluppare iniziative integrate di contrasto al riscaldamento globale, necessarie per delineare la rotta delle decisioni future e realizzare alcuni interventi concreti di adattamento, mitigazione e programmazione – commenta Elena Jachia, direttrice area ambiente di Fondazione Cariplo. - Le nuove strategie di transizione climatica sono caratterizzate da una buona impostazione della governance, importanti azioni di adattamento, di incremento del capitale naturale e di integrazione di politiche energetiche e sociali, una elevata capacità di fare rete con i diversi stakeholder di ciascun territorio e una grande attenzione alla comunicazione e al coinvolgimento dei cittadini. Siamo convinti che i progetti potranno imprimere una svolta decisiva alle politiche cittadine e territoriali per il clima”.