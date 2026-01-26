La commissione regionale di valutazione di impatto ambientale nel 2025 ha dato il via libera a investimenti per oltre 7 miliardi. Nelle energie rinnovabili esaminati progetti per oltre 4 GW, con 376 procedure concluse positivamente per una potenza complessiva di 3,7 GW tra fotovoltaico, agrivoltaico ed eolico.

Nel 2025 la commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali della Regione Siciliana ha esaminato 1.106 pratiche, con 865 pareri positivi relativi a investimenti per oltre 7 miliardi di euro. Secondo la Regione, questi dati in linea con il 2024 certificano l’accelerazione delle procedure amministrative e confermano la crescita degli ultimi tre anni, con oltre 3.100 pareri emessi.



I numeri e la Via

Nel corso dell’anno la Cts ha svolto 24 sedute plenarie e oltre 100 riunioni tecniche, dando priorità a infrastrutture pubbliche, Pnrr, emergenza idrica e rifiuti, dissesto idrogeologico e piani regionali, settori per i quali i pareri sono resi entro 45 giorni.



Boom rinnovabile

Particolarmente rilevante il settore delle energie rinnovabili: esaminati progetti per oltre 4 GW, con 376 procedure concluse positivamente per una potenza complessiva di 3,7 GW tra fotovoltaico, agrivoltaico ed eolico.



Parla Schifani

“Questi numeri – sottolinea il presidente della Regione, Renato Schifani (nella foto) – non sono casuali, ma il risultato diretto del percorso avviato dal mio governo dal 2023: semplificazione amministrativa, azzeramento degli arretrati e rispetto rigoroso dei tempi. La riduzione della durata degli iter autorizzativi ha trasformato la Sicilia in un territorio affidabile e competitivo, capace di offrire certezze a chi investe. È questa efficienza amministrativa che sta attirando investimenti pubblici e privati, senza abbassare la soglia di tutela ambientale. Un risultato reso possibile dal lavoro qualificato della Commissione tecnica specialistica, guidata dal professore Armao, che ha saputo coniugare rapidità e rigore. Quando la pubblica amministrazione funziona e rispetta i tempi, gli investimenti arrivano: la Sicilia ne è una prova concreta”.



Parla Savarino

“La Cts – aggiunge l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusy Savarino – rappresenta un modello di efficienza amministrativa: tempistiche certe, competenza tecnica e attenzione alla sostenibilità, in linea con gli obiettivi del governo regionale. Ringrazio il presidente, il segretario, il nucleo e tutti gli autorevoli professionisti componenti della commissione per l’ottimo lavoro svolto anche quest’anno”.