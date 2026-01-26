torna alla home
Visitaci anche su:
l
f
t

Notiziario ambiente energia on-line dal 1999

Dai territori. Qui Palermo. Così la Sicilia sblocca i progetti. Boom rinnovabile

where Palermo when Lun, 26/01/2026 who roberto

La commissione regionale di valutazione di impatto ambientale nel 2025 ha dato il via libera a investimenti per oltre 7 miliardi. Nelle energie rinnovabili esaminati progetti per oltre 4 GW, con 376 procedure concluse positivamente per una potenza complessiva di 3,7 GW tra fotovoltaico, agrivoltaico ed eolico.

Nel 2025 la commissione tecnicarenato-schifani.jpg specialistica per le autorizzazioni ambientali della Regione Siciliana ha esaminato 1.106 pratiche, con 865 pareri positivi relativi a investimenti per oltre 7 miliardi di euro. Secondo la Regione, questi dati in linea con il 2024 certificano l’accelerazione delle procedure amministrative e confermano la crescita degli ultimi tre anni, con oltre 3.100 pareri emessi.
 
I numeri e la Via
Nel corso dell’anno la Cts ha svolto 24 sedute plenarie e oltre 100 riunioni tecniche, dando priorità a infrastrutture pubbliche, Pnrr, emergenza idrica e rifiuti, dissesto idrogeologico e piani regionali, settori per i quali i pareri sono resi entro 45 giorni.
 
Boom rinnovabile
Particolarmente rilevante il settore delle energie rinnovabili: esaminati progetti per oltre 4 GW, con 376 procedure concluse positivamente per una potenza complessiva di 3,7 GW tra fotovoltaico, agrivoltaico ed eolico.
 
Parla Schifani
“Questi numeri – sottolinea il presidente della Regione, Renato Schifani (nella foto) – non sono casuali, ma il risultato diretto del percorso avviato dal mio governo dal 2023: semplificazione amministrativa, azzeramento degli arretrati e rispetto rigoroso dei tempi. La riduzione della durata degli iter autorizzativi ha trasformato la Sicilia in un territorio affidabile e competitivo, capace di offrire certezze a chi investe. È questa efficienza amministrativa che sta attirando investimenti pubblici e privati, senza abbassare la soglia di tutela ambientale. Un risultato reso possibile dal lavoro qualificato della Commissione tecnica specialistica, guidata dal professore Armao, che ha saputo coniugare rapidità e rigore. Quando la pubblica amministrazione funziona e rispetta i tempi, gli investimenti arrivano: la Sicilia ne è una prova concreta”.
 
Parla Savarino
“La Cts – aggiunge l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusy Savarino – rappresenta un modello di efficienza amministrativa: tempistiche certe, competenza tecnica e attenzione alla sostenibilità, in linea con gli obiettivi del governo regionale. Ringrazio il presidente, il segretario, il nucleo e tutti gli autorevoli professionisti componenti della commissione per l’ottimo lavoro svolto anche quest’anno”.

immagini
renato-schifani
sez tags