Il progetto Ecopol non piace neanche agli ecologisti. Tutti i dettagli del progetto per l’impianto di desorbimento che riscalderà i rifiuti per toglierne i contaminanti organici e consentirne la riciclabilità.

Tante contestazioni contro un progetto per ricuperare i rifiuti scaldandoli in modo da pulirli e renderli riciclabili. Accade a Rovigo dove il 10 gennaio è scaduto il termine per presentare le osservazioni per la proceduta di valutazione di impatto ambientale sul progetto. Anche la Legambiente di Rovigo ha trasmesso le contestazioni sul progetto presentato da Ecopol per la realizzazione di un impianto di desorbimento termico dei rifiuti in via Amendola, al confine con i Comuni di Lusia, Costa di Rovigo e Villanova del Ghebbo. Il progetto è definito “tecnicamente fragile e ambientalmente rischioso”. Contro il progetto si erano già espressi i Comuni interessati.



Il progetto

La società Ecopol di Rovigo è attualmente autorizzata alla gestione di un impianto per lo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in via Amendola. In seguito al subentro nella titolarità del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, l’Ecopol vuole modificare alcune delle condizioni gestionali e impiantistiche. In particolare, la modifica proposta prevede l’introduzione di un’operazione di trattamento termico mediante desorbimento, finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto per i materiali trattati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di end of waste. L’Ecopol propone di aggiornare il catalogo dei codici rifiuti autorizzati, con la contestuale eliminazione di alcune tipologie di rifiuti attualmente autorizzati, e di aggiungere nuove tipologie specificamente selezionate in funzione delle caratteristiche necessarie per il trattamento di desorbimento termico proposto.



Scaldare non bruciare

La tecnologia del desorbimento termico si basa sul principio della separazione fisica dei contaminanti organici dalla matrice solida attraverso l'applicazione controllata di calore diretto. Questo processo consente l’evaporazione dei contaminanti organici volatili e semivolatili, che vengono successivamente convogliati verso un sistema di combustione per la loro distruzione termica.

L’impiego del desorbimento termico risulta particolarmente efficace per il trattamento di rifiuti solidi contaminati da composti organici che presentano un punto di evaporazione compatibile con le temperature operative del sistema. Il processo si configura come una tecnologia di separazione fisica, che consente il trasferimento dei contaminanti dalla fase solida a quella gassosa, senza alterare significativamente le caratteristiche fisico-meccaniche del materiale trattato.

A differenza dell’incenerimento, il desorbimento termico non comporta la distruzione del rifiuto nella sua totalità, ma esclusivamente dei contaminanti organici, consentendo così la possibilità di riutilizzo del residuo solido, ove tecnicamente ed economicamente sostenibile. La tecnologia è particolarmente efficace per matrici omogenee, con granulometria medio-grossolana e buona permeabilità.



Dice la Legambiente

“La prima criticità che emerge è che, a partire da un capannone in cui sono autorizzate solo operazioni di accorpamento di rifiuti al fine di un loro avvio a trattamento esterno, il progetto intende proporre il recupero di decine e decine di rifiuti pericolosi e non di diversa natura, al fine di ottenere materiali con caratteristiche tecniche prestazionali che escono dal ciclo dei rifiuti per diventare materiale inerte utilizzabile liberamente, che non deve provocare danno all’ambiente, ovvero quello che viene chiamato nella normativa, un End of Waste. Ebbene, attualmente Ecopol possiede una aia (autorizzazione integrata ambientale) codice Ippc 5.1 limitata all’accorpamento dei rifiuti, mentre il progetto prevede, tramite modifica sostanziale, di vedersi autorizzata una attività di recupero rifiuti con codice IPPC 5.5, quindi una attività diversa molto più complessa. Non pare quindi corretto l’iter autorizzativo tracciato: più che una modifica dell’attuale gestione, si tratta di una nuova attività, la cui compatibilità urbanistica è tutta da verificare, tenuto conto che il capannone è impropriamente inserito in area agricola e che la pianificazione territoriale non prevede modifiche di destinazione dell’area. Fuori luogo appare poi la previsione di utilizzare i fanghi di depurazione (anche pericolosi) nelle miscele. Non abbiamo contezza di attività di recupero di fanghi finalizzate ad ottenere materiali inerti End of Waste. Non si capisce quale miglioria prestazionale possa portare l’aggiunta di fanghi, tenuto conto poi che possono contenere metalli pesanti e microinquinanti che il desorbimento non elimina, e per di più, essendo molto umidi, peggiorano l’efficienza del processo termico.



La presidente

“Lascia perplessi - dichiara Caterina Nale presidente del Circolo Legambiente Rovigo - la richiesta di poter arrivare a recuperare rifiuti pericolosi mescolandoli con quelli non pericolosi per ottenere un materiale dal quale estrarre a caldo le sostanze organiche volatili inquinanti da smaltire poi in combustione. Il sospetto fondato è che per ottenere un EoW, più che un trattamento di riduzione della pericolosità di rifiuti, vi sia un effetto di diluizione degli inquinanti per mescolamento di rifiuti, piuttosto che di rimozione di inquinanti.”



