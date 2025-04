La Provincia autonoma di Trento dà in concessione una miniera di dolomite – la roccia delle Dolomiti – da triturare per ricavare magnesio, di cui è ricco questo minerale. La Provincia ha pubblicato il bando di gara per assegnare al migliore offerente la miniera Dosseni, a Roverè della Luna.

Le Dolomiti, le spettacolari montagne che si trovano soprattutto in Veneto e in misura minore in Trentino e in Alto Adige ma presenti anche in altre zone, sono costituite di dolomia, una roccia carbonatica costituita principalmente dal minerale dolomite, un carbonato doppio di calcio e magnesio. Questa roccia fu classificata nel ‘700 da Déodat Gratet de Dolomieu, da cui ha preso il nome. La dolomite si usa come pietra ornamentale e per arredamento, per la fabbricazione di cemento oppure per estrarne ossido di magnesio, come in questo caso.



La miniera

Sfruttata fin dagli anni 50 e di cui scade la concessione alla società Fassa, la miniera potrebbe produrre 30mila metri cubi l’anno di roccia dolomitica di ottima qualità e ad alto tenore di magnesio per un totale di circa 850mila metri cubi disponibili. L’area della concessione Dosseni è poco a nord dell’abitato di Roverè della Luna, nella porzione media inferiore del ripido versante in destra idrografica del Fiume Adige, e si sviluppa a partire dalla fascia coltivata del fondo valle, attorno a quota 200 metri fino a lambire le cenge poco sotto quota 800 metri, per una superficie di poco meno di 36 ettari e un dislivello di oltre 500 metri. Lo sviluppo longitudinale è dell’ordine di 1.200 metri e quello trasversale, nella parte più larga, arriva a poco meno di 600 metri.



La gara

La Giunta, su proposta dell'assessore allo sviluppo economico, lavoro, università, ricerca, ha approvato l’avviso pubblico per l’assegnazione da parte della Provincia, tramite procedura a evidenza pubblica, della concessione ventennale denominata Dosseni riguardante il giacimento di dolomite ricadente nel comune di Roverè della Luna, come previsto dalla legge provinciale 14/2020 che ha recepito i principi di trasparenza e tutela della concorrenza di derivazione comunitaria. L’avviso pubblico è finalizzato al rilascio della concessione per lo sfruttamento del giacimento di dolomite della miniera per la produzione di magnesio e ossido di magnesio, anche in miscela con ossido di calcio, per uso industriale.

Il termine per presentare domande e offerte è fissato alle 12 di lunedì 4 agosto.



