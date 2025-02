Le rilevazioni hanno trovato alti livelli di composti fluorurati in due allevamenti di bovini nella contea di Johnson. Le sostanze potrebbero derivare dall'uso di concime ricavato dai fanghi di depurazione

La contea di Johnson, a sud di Fort Worth, è in subbuglio da quando sono stati trovati alti livelli di sostanze chimiche Pfas, ovvero sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche, in due allevamenti di bovini. Gli Pfas provenivano da fertilizzanti contaminati utilizzati in una fattoria vicina. Quel fertilizzante era ricavato da liquami trattati dal depuratore delle acque reflue della città di Fort Worth.



Che cosa sono gli Pfas

Gli Pfas (sostanze perfluoroalchiliche) sono alcuni fra gli inquinanti organici persistenti (pop, persistent organic pollutants). Gli Pfas sono composti stabilissimi, non interagiscono con nulla, non sono sensibili al calore, non degradano, non sono metabolizzati dagli organismi e non reagiscono, e ciò li rende perfetti per pentole e padelle antiaderenti, come antimacchia di tappeti e tessuti di divani e poltrone, per non far aderire le gocce d’acqua sui parabrezza e sulle docce, per la carta forno, per trattamenti di contenitori alimentari, in vernici, schiume antincendio, imballaggi, mobili, in insetticidi e prodotti fitosanitari. Purtroppo, nell’essere umano queste molecole vengono fermate dai reni e non sono espulse attraverso l’urina, e quindi tendono ad accumularsi. Non si sa ancora se sono pericolosi o no per la salute – sono composti che non reagiscono con il metabolismo – e diversi studi cercano di dimostrare eventuali correlazioni.



La chimica degli Pfas

Gli Pfas (perfluorinated alkylated substances) sono composti chimici sintetici la cui presenza nell’ambiente è stata riconosciuta solo negli ultimi decenni. Lo Pfos (acido perfluoroottansolfonico), sostanza appartenente al gruppo degli Pfas, è soggetto a restrizioni in Europa da diversi anni e dal 2009 è incluso nella Convenzione internazionale di Stoccolma e ne è stato eliminato l’uso nei processi produttivi.



Che cosa accade a Johnson

Questa settimana i commissari della contea hanno approvato una risoluzione che invita il governatore del Texas, Greg Abbott, ad aderire alla dichiarazione e a richiedere assistenza federale in caso di calamità. La contea di Johnson è la prima a cercare direttamente assistenza federale. Tuttavia, non è ancora chiaro come la contea possa attingere ai fondi federali, in particolare nel mezzo del congelamento della spesa federale da parte dell'amministrazione Trump. Esistono anche finanziamenti contro i contaminanti nell'acqua potabile; fondi per i test dei pozzi dopo i disastri naturali; aiuti per gli allevatori (limitatamente ai soli di bovini da latte contaminati da Pfas). I fondi dovrebbero essere destinati a testare e monitorare l'acqua potabile, alla bonifica e all'abbattimento del bestiame contaminato. La contea di Johnson sta anche facendo pressione sullo stato del Texas affinché blocchi l'uso di fanghi di depurazione per fertilizzare i terreni agricoli.



I fanghi di depurazione

Per decenni, gli agricoltori statunitensi sono stati incoraggiati dal governo federale a usare fanghi di depurazione trattati come fertilizzante per i suoi ricchi nutrienti e a ridurre la quantità di fanghi che devono essere sepolti in discarica o inceneriti. Spargere liquami sui terreni agricoli riduce anche l'uso di fertilizzanti derivati ​​da combustibili fossili.

Ma un crescente numero di ricerche dimostra che i fanghi neri, prodotti dalle acque reflue provenienti da abitazioni e fabbriche, possono contenere elevate concentrazioni di Pfas e di altri contaminanti nocivi.

Sono stati effettuati pochi test nelle fattorie. Il Maine è l'unico stato che ha iniziato a testare sistematicamente i terreni agricoli per i Pfas e ha chiuso decine di fattorie lattiero-casearie trovate contaminate.



