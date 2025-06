I satelliti di Copernicus osservano i movimenti dell’aria. Il fumo proveniente dagli incendi nelle province canadesi di Manitoba e Saskatchewan è stato trasportato attraverso l'Atlantico, raggiungendo l'Europa negli ultimi giorni. Gli effetti tipici di questi episodi si manifestano con cieli più nebulosi e tramonti rossi o arancio. Record di pm10 in val d’Aosta. I dati.

I fumi degli incendi canadesi sono arrivati sui cieli dell’Alta Italia e nell’aria del bacino padano. E nell’aria di alcune zone, come in val d’Aosta, le polveri fini pm10 e pm2,5 sono subito salite a livelli da primato.

Con l'avvicinarsi dell'estate boreale e l'inizio della stagione regolare degli incendi in Canada, il servizio di monitoraggio dell'atmosfera di Copernicus (Cams - Copernicus Atmosphere Monitoring Service) ha misurato le emissioni degli incendi e il conseguente trasporto di fumo. Il fumo proveniente dagli incendi nelle province canadesi di Manitoba e Saskatchewan - oltre 200 fuochi attivi, quasi 100 fuori controllo - è stato trasportato attraverso l'Atlantico, raggiungendo l'Europa negli ultimi giorni.

Da alcuni giorni le cime delle Alpi sono avvolte da una foschia grigia che offusca l’aria. Le ceneri sospese nell’aria arrivano fin oltre i 4mila metri di quota. E i sensori della qualità dell’aria dell’Arpa Valle d’Aosta hanno subito rilevato un aumento velocissimo delle polveri fini.



Gli incendi

Il Canada ha registrato un aumento significativo del numero e dell'intensità degli incendi boschivi durante il mese di maggio nelle province canadesi di Saskatchewan, Manitoba e Ontario. Il fumo di questi incendi ha influenzato la qualità dell'aria a livello locale. Inoltre, diversi satelliti hanno osservato un trasporto a lungo raggio attraverso l'Atlantico, con il fumo che ha raggiunto l'Europa.

Un primo pennacchio ad alta quota ha attraversato la regione mediterranea il 18-19 maggio, con segnalazioni di fumo che hanno raggiunto la Grecia e il Mediterraneo orientale. Un secondo pennacchio di fumo, molto più grande, ha attraversato l'Atlantico durante l'ultima settimana di maggio, raggiungendo le zone nord-occidentali dell'Europa il 1° giugno. Si prevede che altri pennacchi raggiungeranno il continente nei prossimi giorni.



Russia estrema

Inoltre, dall'inizio di aprile, nel distretto federale dell'Estremo Oriente della Russia sono divampati incendi di grandi dimensioni, i più importanti dei quali si sono verificati nella Repubblica di Buriazia e nello Zabaykalsky Krai, a est del lago Baikal. Le emissioni di carbonio nel distretto federale dell'Estremo Oriente dall'inizio di aprile hanno raggiunto il livello più alto per il periodo in questione dal 2018, con circa 35 megatonnellate di carbonio. Le previsioni del Cams a metà maggio mostravano ampi pennacchi di fumo trasportati dallo Zaybaikalsky Krai verso la Cina nord-orientale e il Giappone settentrionale, con alcuni impatti sulla qualità dell'aria nella regione, mentre altri pennacchi hanno raggiunto l'alto Artico.



L’effetto: cieli opachi

In base alle previsioni del Cams, il trasporto di fumo previsto non dovrebbe avere un impatto significativo sulla qualità dell'aria in superficie, poiché episodi come questi tendini si verificano ad altitudini più elevate. Gli effetti tipici di questi episodi si manifestano con cieli più nebulosi e tramonti rossi o arancioni.



Incendi ricorrenti

Mark Parrington, senior scientist del Cams, ha dichiarato: "Gli incendi sono un evento frequente nelle foreste boreali, dalla primavera fino ai mesi estivi. Fino all'inizio di giugno, i nostri dati mostrano che le regioni centrali del Canada hanno vissuto alcune settimane molto intense in termini di emissioni di incendi. Questi dati, e il fatto che siamo in grado di osservare il fumo in Europa, riflettono la portata degli incendi e l'impatto che hanno avuto in Manitoba e Saskatchewan. Nel Cams monitoriamo eventi come questi per capire come influenzano l'atmosfera e la qualità dell'aria a livello regionale e globale”.



Per leggere i dati delle centraline della qualità dell’aria https://opas.isprambiente.it/str_dat...

I dati della centralina di Aosta https://opas.isprambiente.it/str_dat...