Per Cambridge Econometrics una quota del trasporto sarà interessata dall'alimentazione a idrogeno con celle a combustibile, mentre il sistema di elettrificazione sembra il più complesso da utilizzare

Il raggiungimento del taglio del 55% delle emissioni climalteranti al 2030 e della neutralità climatica al 2050 passa anche attraverso la decarbonizzazione del settore del trasporto merci. Furgoni e camion elettrici a batterie sono infatti oggi la miglior soluzione disponibile sia da un punto di vista ambientale, contribuendo ad abbattere le emissioni di CO2 e di inquinanti locali, sia da un punto di vista economico, come dimostra il raggiungimento della parità di costo già a partire dal 2025. Questo è quello che emerge dalle Conclusioni e raccomandazioni per l'Italia in cui si sintetizzano le modalità operative, le assunzioni di modelli e i principali risultati del rapporto promosso dalla European climate foundation (Ecf), elaborato di Cambridge econometrics, Potential options and technology pathways for delivering zero-carbon freight in Italy.

Si è discusso sulla base del rapporto tecnico, le problematiche tecniche, economiche ed ambientali collegate allo sviluppo di veicoli merci verso zero emissioni al 2050, elaborando 8 raccomandazioni necessarie per l'Italia. I vantaggi economici ed ambientali derivanti dalla diffusione dei veicoli elettrici a batteria "non solo si rendono evidenti nel corso degli anni nei confronti dei veicoli diesel, ma anche rispetto alle soluzioni concorrenti, idrogeno e catenaria, per i minori costi di acquisto e di esercizio, nonché per la maggior facilità di diffusione dei mezzi e delle infrastrutture necessarie ad alimentarli".

Una quota del trasporto merci sarà interessata dall'alimentazione a idrogeno con celle a combustibile, mentre il sistema di elettrificazione sembra il più complesso da utilizzare. Il gruppo di lavoro italiano ha visto la partecipazione di una squadra eterogenea e autorevole, composta da Abb, Cambridge Econometrics, Confartigianato Imprese, Confartigianato Trasporti, Scania, Kyoto club, Motus-E, Politecnico di Milano, Tesla, Transport & Environment Italia, Ups Italia.