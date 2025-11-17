Tre camion della spazzatura dell’azienda di nettezza urbana di Civitavecchia sono bloccati da settimane all’ingresso della discarica di Monterazzano dopo il rilevamento di scarti contaminati. Il controllo all’ingresso dell’impianto ha permesso di rilevare il contenuto anomalo.

Arrivavano da Civitavecchia i tre camion con materiali radioattivi fermi da settimane davanti alla discarica viterbese Le Fornaci a Monterazzano. I camion della spazzatura, appartenenti alla società Csp che gestisce la raccolta dei rifiuti a Civitavecchia, erano stati bloccati quando i rilevatori di radioattività all’ingresso della discarica avevano segnalato livelli di radioattività sopra la norma.

I tre camion sono stati subito spostati in un’area vietata. Asl e Arpa Lazio hanno avviato misurazioni indipendenti per verificare la natura del materiale.

Mescolati alla normale immondizia ci sono frammenti metallici contaminati.



L’allarme

L’allarme è scattato quando gli addetti all’ingresso della discarica hanno notato, nel controllare il carico in entrata di due camion, un livello anormale di radioattività. Il controllo è stato ripetuto in modo più accurato e ogni attività di scarico è stata sospesa. Qualche giorno dopo ai cancelli della discarica un terzo camion di spazzatura aveva con sé elementi contaminati; è stato fermato e affiancato a quelli già bloccati.



Il risanamento

Prima di intervenire per la decontaminazione si aspetta che la radioattività decada naturalmente. Nel frattempo, resta sotto sorveglianza l’area della discarica in cui sono stati isolati i camion.



L’indagine

La Csp ha aperto un’indagine interna per capire come rifiuti con elementi radioattivi possano essere finiti nel carico. Tra le ipotesi, la presenza accidentale di componenti elettronici o industriali contaminati, provenienti da demolizioni o da materiale riciclato senza controllo.



Il commento

Secondo Fabio Angeloni, consigliere d’amministrazione del consorzio per la gestione dell’Osservatorio Ambientale, afferma che “è del tutto straordinario che vengano fermati tre camion nel giro di pochissimi giorni. I sistemi di controllo, previsti dalla normativa vigente, hanno funzionato intercettando i carichi, ma è evidente che dobbiamo rafforzare ulteriormente i controlli avviando un piano d’azione straordinario sul fronte della prevenzione specifica. Per questo, già dal prossimo consiglio d’amministrazione l’osservatorio discuterà l’avvio delle procedure per il completamento del monitoraggio della qualità dell’aria con stazioni di rilevamento dotate di misuratori di particelle ionizzanti (radioattività) in linea con le migliori prassi ambientali. Queste stazioni saranno in grado non solo di far confluire i propri dati ai sistemi di sicurezza nazionale (Isin, Resorad, Arpa) ma anche di segnalare gli sforamenti sui pannelli informativi dell’osservatorio. Parallelamente, verrà immediatamente proposto sia ai i Comuni che ai vari gestori un piano di intervento straordinario per l’installazione di misuratori e di allarme della radioattività sui mezzi di trasporto dell’immondizia, a tutela diretta degli operatori”.