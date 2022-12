Nel comitato scientifico entreranno Ispra, Leonardo e le università venete. Il commento di Zanella dei Verdi

Un tavolo tecnico per valutare scientificamente tutti gli aspetti delle nuove estrazioni di gas in Adriatico, con dentro Ispra, Leonardo e le università del territorio. Lo strumento di consulenza per i decisori politici è stato deciso al tavolo di confronto sul tema dell'estrazione di nuovo gas italiano in Adriatico, che si è riunito al ministero dell'Ambiente. Erano presenti i ministri Gilberto Pichetto (Minambiente) e Adolfo Urso (ministero delle Imprese), la viceministra all’Ambiente Vannia Gava, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e i tecnici regionali.

Al centro della discussione ci sono stati il rischio abbassamento del fondale dell’Adriatico e tutte le questioni legate all'estrazione in Alto Adriatico segnalate dalle comunità locali e dai sindaci della terraferma, con la richiesta di garanzie tecnico-scientifiche a tutela dell'ambiente.

I veneti temono che le estrazioni di gas dai giacimenti in mezzo al mare possa far ribassare anche il terreno, come era accaduto quando in Polesine c’erano state estrazioni di acqua di falda e a Venezia con gli emungimenti industriali dalle falde acquifere.

Il tavolo ha concordato di coinvolgere, in via preliminare, alcune eccellenze italiane nel campo della ricerca, da Leonardo a Ispra, insieme alle Università del territorio, da affiancare ai tecnici e agli studiosi nel percorso di analisi e approfondimento del tema. Il tavolo istituzionale sarà quindi affiancato anche da un tavolo prettamente tecnico, deputato a fornire strumenti e studi a carattere scientifico nell'ambito delle estrazioni di gas.

“Il punto è che i territori già conoscono queste problematiche per averle subite, soprattutto le comunità in Alto Adriatico. Basta chiederlo a loro. Ci pare dunque che dall’atteso tavolo di confronto siano uscite per ora solo parole; resta la preoccupazione per le conseguenze delle nuove, scellerate trivellazioni", ha detto Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera.