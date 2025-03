La proposta Ue non modifica gli obiettivi di riduzione delle emissioni. La decisione potrebbe influire sulle strategie di mercato dei produttori nel corso dell'anno, riducendo le vendite di veicoli elettrici a basse e zero emissioni, con potenziali effetti negativi sulle emissioni complessive dei trasporti. Le misure per attenuare l’impatto sociale e per stimolare la competizione fra i produttori. Il commento di Bienati.

La Commissione europea ha presentato il piano d’azione per l’industria europea dell’auto. Il piano è stato preceduto dall’annuncio, da parte della presidente Ursula von der Leyen, di una maggiore flessibilità sul raggiungimento degli impegni, per evitare eccessive sanzioni per i costruttori in ritardo sugli obiettivi 2025 del regolamento sugli standard.

La proposta europea, se adottata, stabilisce che la conformità agli obiettivi venga valutata complessivamente sugli anni 2025, 2026 e 2027, permettendo ai produttori di automobili di compensare il superamento dell'obiettivo in uno o due di questi anni con risultati superiori negli altri anni. La proposta non modifica gli obiettivi di riduzione delle emissioni.

La decisione potrebbe influire sulle strategie di mercato dei produttori nel corso dell'anno, riducendo le vendite di veicoli elettrici a basse e zero emissioni, con potenziali effetti negativi sulle emissioni complessive del settore dei trasporti dell'Unione. Ciò potrebbe accadere nonostante l’avvio positivo delle vendite di queste auto per il 2025, come evidenziato dall’osservatorio sul mercato e le emissioni dell’auto Ue, promosso da Ecco in collaborazione con Icct e Iddri-Imt. Interessante l’analisi del think tank Ecco, di cui riportiamo ampi stralci.



I dati dell’osservatorio

Per il mese di gennaio 2025, l’osservatorio di Ecco registra un 16% di quota di mercato per auto bev cioè interamente elettriche (due punti sopra la media 2024) e una crescita di auto elettrificate in generale (59% di share contro il 53% medio del 2024).

Di fronte a questi dati, la distanza media dal target 2025 dei costruttori risulta essere pari a 10 gCO2/km, contro i 14 gCO2/km calcolati sul mix di vendite 2024.



Veicoli elettrici, connessi e intelligenti

Il primo pilastro del piano industriale riguarda l’innovazione e la digitalizzazione verso software defined vehicles, con il sostegno allo sviluppo di modelli di intelligenza artificiale per sostenere prestazioni di guida autonoma, garantire l’operabilità dei veicoli connessi alle infrastrutture di trasporto e di ricarica, nonché la gestione delle batterie. Solo veicoli elettrici con batterie ad alta capacità possono garantire questo sviluppo. In questo senso, il piano prevede lo sviluppo di batterie di nuova generazione, fondamentali per garantire l’autonomia e l’efficienza necessaria a questi veicoli.



Stimolo alla domanda

Il piano sostiene la necessità per gli Stati membri di adottare schemi di social leasing nei piani nazionali associati al Fondo Sociale per il Clima, finanziati con i fondi Ets 2, con l’obiettivo di favorire l’acquisto di veicoli a zero emissioni per le fasce di popolazione vulnerabile. Confermata la presentazione di una proposta legislativa per l’elettrificazione delle flotte aziendali, anticipata da un piano d’azione per accelerare questo sviluppo; si propone di valutare con gli Stati membri l’adozione di criteri uniformi per schemi di incentivo alla domanda privata, appoggiati anche da fondi europei.

Per favorire la crescita della domanda, il piano ribadisce l'importanza di accelerare lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica, sostenendo gli Stati membri nell'attuazione delle normative esistenti e introducendo nuove misure nel piano di investimenti per i trasporti, con l'obiettivo di stimolare investimenti privati. Interventi sono anche previsti per facilitare la connessione alla rete delle infrastrutture di ricarica elettrica e per stimolare lo sviluppo di sistemi di ricarica intelligente e bidirezionale, anche attraverso una revisione di politiche fiscali distorsive, a sostegno dello sviluppo di modelli demand-response per la flessibilità della rete. Ulteriori azioni a sostegno indiretto della domanda saranno rivolte a creare fiducia nei consumatori nell’adozione di veicoli elettrici e migliorare la percezione del vantaggio economico del loro utilizzo, anche attraverso una maggiore trasparenza nei costi delle ricariche pubbliche.



Filiere

Per rafforzare la competitività delle filiere, il piano include un pacchetto di misure per attivare catene del valore europee di celle e componenti per le batterie (battery booster package), con quote di contenuto locale. A tale scopo, saranno rese disponibili significative risorse finanziarie a sostegno degli investimenti per l’installazione e l’ampiamento di linee di fabbricazione, nonché prevedendo un sostegno diretto alla produzione, presumibilmente sul modello dell’Ira statunitense, in un quadro rinnovato per gli aiuti di Stato. Il sostegno potrebbe essere concesso anche a soggetti extraeuropei, a condizione che collaborino con aziende europee favorendo la condivisione di competenze, tecnologie e know-how.



Aspetti sociali

La dimensione sociale del piano riguarda soprattutto le competenze per il lavoro, per cui il piano ribadisce e rafforza gli impegni già in essere attraverso le iniziative di fondo sociale europeo plus (esf+) e del fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (egf) per i lavoratori colpiti, oltre a programmi specifici come il patto per le competenze e l’automotive skills alliance. Ad affiancamento di queste iniziative sarà istituito un osservatorio europeo per una transizione giusta, che raccoglierà dati sulle tendenze occupazionali nel settore automotive a livello europeo, settoriale e regionale, individuando le aree più a rischio di disoccupazione e fornendo indicazioni per interventi mirati.



Competizione

Sulle politiche commerciali, il piano intende inoltre intervenire per rafforzare l’accesso ai mercati globali e garantire condizioni di concorrenza eque per l’industria automobilistica europea, migliorando gli accordi commerciali e proteggendo il settore da pratiche sleali. Verranno ottimizzate le regole di origine nei trattati per favorire la competitività e introdotte misure di difesa commerciale contro importazioni sleali, come i dazi sui veicoli elettrici cinesi. Inoltre, la Commissione stabilirà condizioni per gli investimenti esteri, incentivando il trasferimento di tecnologie e il rafforzamento della filiera europea delle batterie.



Il commento

“I primi dati di mercato per il 2025 suggeriscono che la flessibilità proposta da Bruxelles potrebbe non essere necessaria, se i costruttori continuassero su questa traiettoria nel corso dell’anno. Con l’osservatorio continueremo a monitorare l’evoluzione del mercato per fornire informazioni utili ai futuri sviluppi normativi”, afferma Massimiliano Bienati responsabile delle politiche per i trasporti del think tank Ecco, che aggiunge: “Il piano industriale europeo per l'automotive è stato elaborato con il coinvolgimento degli attori industriali di settore e conferma la rotta per una piena elettrificazione della mobilità.”

Le proposte che compongono il piano guardano allo sviluppo di software defined vehicles integrati con modelli di intelligenza artificiale per la guida autonoma: una tecnologia possibile solo in una architettura di veicolo elettrico. Il sostegno alla ricerca e sviluppo e alla competitività delle filiere riguarda soprattutto le batterie, quale componente indispensabile per sostenere questo cambio di paradigma. Le politiche della domanda sono tutte rivolte all’elettrificazione, anche attraverso il potenziamento e lo sviluppo di infrastrutture di ricarica intelligenti e bidirezionali. “Il piano offre un quadro articolato di politiche, misure e opportunità di finanziamento e stimolo per mobilitare investimenti privati funzionali all’elaborazione di strategie industriali per il settore coerenti con l’obiettivo di piena elettrificazione dell’auto nel 2035: un percorso che l’Italia deve intraprendere senza indugi per rilanciare l’industria”, conclude Bienati.