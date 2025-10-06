Il riscaldamento degli oceani sta accelerando, le zone particolarmente ricche di biodiversità marina sono a rischio e l'acidificazione avanza rapidamente. L'inquinamento da plastica ora colpisce tutti i bacini oceanici, mentre le specie in pericolo e le barriere coralline sono sottoposte a minacce critiche. Il commento dei commissari Ue Andrius Kubilius e Costas Kadis.

Ogni parte degli oceani è ormai minacciata dal riscaldamento globale, dalla perdita di biodiversità e dall'inquinamento, secondo la nona relazione sullo stato degli oceani pubblicata dal servizio di monitoraggio dell'ambiente marino di Copernicus, il sistema europeo per l’osservazione della Terra.

I risultati mostrano che il riscaldamento degli oceani sta accelerando, le zone particolarmente ricche di biodiversità marina sono a rischio e l'acidificazione avanza rapidamente. L'inquinamento da plastica ora colpisce tutti i bacini oceanici, mentre le specie in pericolo e le barriere coralline sono sottoposte a minacce critiche.



Il commento

Andrius Kubilius, commissario per la difesa e lo spazio, ha dichiarato: "In quanto proprietaria di Copernicus, un sistema di osservazione della Terra unico al mondo, l'Unione è in grado di monitorare lo stato dell'ambiente terrestre e dei suoi sottosistemi. Le infrastrutture e i servizi di Copernicus costituiscono una capacità di livello mondiale che consente all'Unione di svolgere un ruolo di primo piano nell'osservazione e nella previsione di diversi parametri relativi allo stato degli oceani".

Costas Kadis, commissario per la pesca e gli oceani, ha dichiarato: "Le conclusioni della relazione sullo stato degli oceani rivelano una diagnosi difficile ma fondamentale, che conferma che la triplice crisi planetaria non è una minaccia futura, ma una realtà presente nei nostri bacini. Ciò significa anche che abbiamo compiuto i primi passi necessari, poiché i dati sono alla base di un'azione efficace".



