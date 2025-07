Non è stata riscontrata alcuna differenza con le acque marine perché nei 200mila fusti ci sono materiali con una radioattività uguale alla radioattività naturale dell’acqua dell’oceano. Sì, le acque dei mari sono radioattive, pari a 12mila Bq per metro cubo d’acqua.

Una missione scientifica internazionale ha identificato oltre 3mila fusti pieni di rifiuti radioattivi nel mezzo dell'Oceano Atlantico, alcuni in pessimo stato, ma non sono state osservate anomalie radioattive significative poiché si tratta di materiali a bassa e bassissima radioattività, cioè con una radioattività uguale alla radioattività naturale dell’acqua dell’oceano.

Sì, le acque dei mari sono radioattive, pari a 12mila Bq per metro cubo d’acqua.



La rilevazione

"Ci sono fusti praticamente intatti e altri estremamente degradati", ha affermato Patrick Chardon, corresponsabile della missione Noddsum, rientrato a Brest, in Francia, dopo una campagna in mare durata un mese, mentre venivano scaricate le migliaia di campioni scientifici raccolti dagli abissi.



200mila fusti

Tra il 1946 e il 1993, anno in cui venne vietata questa attività, oltre 200mila fusti pieni di scorie radioattive furono scaricati nella pianura abissale dell'Oceano Atlantico nord-orientale, in acque internazionali, a una profondità di oltre 4mila metri.

Germania, Belgio, Francia, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia e Svizzera parteciparono a queste discariche.

La Convenzione di Londra del 1993 ha vietato lo scarico di scorie radioattive in mare, garantendo un monitoraggio periodico dei fusti già inabissati.

"Non abbiamo idea di che cosa contenessero. All'epoca non c'era tracciabilità", sottolinea Chardon, aggiungendo che si ritiene si tratti di scorie di bassa attività, come rifiuti di laboratorio, fanghi di trattamento o tubazioni contaminate. Lo spazio vuoto rimasto nei fusti fu riempito con cemento o bitume.



Usa e Urss

Solo l'ex Unione Sovietica e gli Stati Uniti hanno scaricato altri tipi di scorie radioattive, più pericolosi, come i contenitori dei reattori nucleari, alcuni dei quali contengono combustibile nucleare, secondo l'Agenzia francese per la gestione dei rifiuti radioattivi (Andra).