Il raffreddamento delle acque è stato favorito da un noto fenomeno oceanografico conosciuto come "upwelling". Tra Francia, Catalogna, Corsica, Sardegna e Liguria l’acqua, che era caldissima e in diversi punti si era avvicinata ai 30°C, si è rimescolata e raffreddata tra i 22 e i 25°C, con punte fin sotto i 20°C.

Sorpresa. Il vento da Nord ha raffreddato il Mediterraneo davanti alla Francia, alla Catalogna, alla Corsica e alla Liguria. L’acqua, che era caldissima e in diversi punti si era avvicinata ai 30°C, si è rimescolata e raffreddata tra i 22 e i 25°C, con punte fin sotto i 20°C. Così sulla costa meridionale della Francia l'acqua è diventata decisamente più fredda rispetto alle acque circostanti.

Nelle scorse settimane sul Golfo del Leone l'arrivo del maestrale (chiamato anche mistral) ha provocato un notevole raffreddamento della temperatura delle acque marine superficiali. L'acqua di mare si è notevolmente raffreddata in un lasso di tempo molto breve. In particolare la domenica 6 luglio dalla valle del Rodano e dalla Linguadoca Rossiglione ha cominciato a soffiare il vento di Maestro.

Questo vento freddo soffia dalla terraferma verso il mare e allontana dalla costa lo strato superficiale più caldo del mare. Questo si accumula poi al largo, creando uno squilibrio. Il mare si riequilibra, lo strato caldo affonda e le acque fredde risalgono vicino alle coste. Si tratta del fenomeno di risalita dell'acqua chiamato anche upwelling in inglese. Di conseguenza la temperatura del mare lungo le coste del Golfo del Leone ha perso diversi gradi in 2 giorni. Un sensore posizionato nel porto di Cavalaire-sur-Mer (dipartimento del Var), sottoposto a un forte maestrale che ha toccato raffiche attorno a 90 chilometri l’ora, ha registrato un calo della temperatura dell'acqua da 29 °C a 19 °C. Lo stesso fenomeno di upwelling si osserva nel Mar Egeo con il vento Meltemi, che soffia tipicamente in estate.

L'upwelling, o risalita di acque profonde, è un fenomeno oceanografico in cui le acque fredde e ricche di nutrienti provenienti dalle profondità marine risalgono verso la superficie. Questo avviene tipicamente quando il vento spinge le acque superficiali più calde al largo, permettendo alle acque più fredde e dense di risalire per rimpiazzarle.