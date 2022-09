Eventi in tutta Italia il 30 settembre con le scuole e nel weekend 1-2 ottobre con associazioni, comuni e cittadini. Le iniziative in Lombardia

Puliamo il Mondo, la più grande iniziativa di volontariato italiana di rimozione di rifiuti abbandonati, compie 30 anni in questa edizione 2022. In tre decenni la mobilitazione ha coinvolto sul territorio migliaia di cittadini, che a fianco di amministrazioni comunali, enti, associazioni e aziende sponsor hanno contribuito a ripulire parchi, strade, stazioni, spiagge e aree verdi in tutta Italia. Quest’anno la campagna, che ha come tema centrale la pace e la giustizia climatica, andrà in scena il fine settimana dell’1 e 2 ottobre, con eventi in tutta la regione. Importante anche l’appuntamento del 30 settembre con le scuole: cura di giardini, cortili e aree limitrofe agli istituti svolte con insegnanti e studenti, nell’ambito dell’attività di educazione ambientale portata avanti dai circoli di Legambiente durante tutto l’anno scolastico. Puliamo il Mondo è l’edizione italiana di Clean Up The World, il più grande appuntamento internazionale di volontariato ambientale, nato a Sydney nel 1989, che coinvolge ogni anno oltre 35 milioni di persone in circa 120 Paesi. In Italia gode del patrocinio del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del territorio e del Mare, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di Upi (l’unione delle province) e di Anci (l’associazione dei Comuni).



L’obiettivo della campagna

“L’obiettivo della campagna è restituire aree degradate alla fruizione da parte della cittadinanza e sensibilizzare gli abitanti sull’abbandono dei rifiuti, una pratica ancora troppo diffusa in tutte le città: dai mozziconi di sigaretta gettati in strada a interi sacchi e materiali ingombranti in aree verdi e ai lati delle strade, che diventano discariche a cielo aperto di pneumatici, mobilio, ma anche di elettrodomestici, particolarmente pericolosi per l’ambiente - spiega Christian Aletti, responsabile campagne di Legambiente Lombardia. - Anno dopo anno assistiamo ad una crescente partecipazione di volontari e cittadini, che in tutta la regione si rimboccano le maniche dimostrando una grande voglia di dare un contributo concreto per rendere più belli i centri storici e le periferie delle nostre città, troppo spesso vittime dell’indifferenza generale. L’iniziativa ha anche un elevato valore sociale, perché mette in relazione e promuovere il dialogo e la collaborazione tra gli abitanti che vivono i quartieri, per la creazione di reti territoriali tra cittadini di ogni età e provenienza”.



Puliamo Milano

A Milano si riconferma la collaborazione tecnica con Amsa, la società del Gruppo A2A che gestisce i servizi ambientali e la raccolta differenziata dei rifiuti in città e che sostiene Puliamo il Mondo fornendo guanti, pinze, scope e sacchi per la pulizia delle aree individuate dai circoli Legambiente e dalle associazioni di quartiere.

Ecco alcune delle iniziative organizzate in Lombardia: a Milano città l’appuntamento è per domenica 2 dalle 10 alle 12 a Piazzale Selinunte per la rimozione dei rifiuti accompagnata dalla performance di un gruppo di writer che, su gentile concessione dei negozianti di zona, dipingeranno le serrande delle attività commerciali, per riqualificare l’area attraverso il colore e l’arte. Il circolo Zanna Bianca organizza un’attività di pulizia domenica pomeriggio dalle 15 presso il Parco Chiesa Rossa in Via San Domenico Savio. Sempre a Milano, presso gli Orti di via Padova, in via Carlo Esterle, l’evento sarà sabato alle 9.30, occasione anche per conoscere le attività degli ortisti volontari. Il circolo Reteambiente di Milano, invece, invita alla pulizia del quartiere Greco sabato 8 ottobre dalle 9.30 con ritrovo in via Rho. Nel milanese, il Circolo Legambiente Cusano Milanino promuove per sabato la pulizia del parco comunale Chico Mendez.



Puliamo la Lombardia

A Bergamo doppio appuntamento con Puliamo il Mondo sabato 1 alle 14.30 nel quartiere di Valtesse con ritrovo nel parcheggio di via Pescaria per un’attività di rimozione di rifiuti abbandonati lungo il torrente Morla e alle 14.30 in Malpensata, nell’ambito del progetto Clic.Bergamo, che nel quartiere prevede la depavimentazione del parcheggio per l’ampliamento del parco Olmi. In provincia, il Circolo Legambiente Terre del Gerundo a Treviglio promuove la pulizia del Parco Baden Powell di via Marco Polo domenica 2 alle 9, un luogo molto frequentato dai giovani del quartiere, nel quale si sta puntando ad una riqualificazione profonda.

A Varese il Circolo cittadino ha anticipato di una settimana Puliamo il Mondo e ha invitato ad azioni di pulizia nel Plis della Bevera per domenica 25.

A Brescia il circolo locale ha promosso una pulizia della ciclabile lungo il fiume Mella venerdì 24 settembre con gli studenti.

A Como il Circolo Legambiente Angelo Vassallo, in collaborazione con il Comune, invita alla pulizia della zona tra Piazzale Montesanto e le Caserme sabato 1, occasione per discutere delle aree periferiche della città e di una riqualificazione in chiave turistica.

Nel mantovano, il Circolo Castiglione delle Stiviere promuove attività di pulizia con le scuole venerdì 30 in diverse zone del paese più degradate. Al termine dell'evento ci si ritrova nel parco centrale del paese per una merenda e offerto un omaggio ai bambini.

A Cremona il Circolo Vedo Verde Legambiente In collaborazione con scuole e Comune di Cremona organizza la pulizia e la manutenzione dei cortili delle scuole e dei parchi adiacenti il 27 e 28 settembre e venerdì 30 dei giardini di Piazza Roma con i bambini delle scuole primarie. Le attività proseguiranno anche il 5 ottobre con la pulizia dalla Stazione FS e via Palestro, il 09 ottobre il quartiere Q11 (zona Cascinetto), con l’obiettivo di monitorare: i percorsi che i ragazzi fanno da casa a scuola.

Infine, il Circolo Legambiente Alexander Langer di Monza ha organizzato per sabato 24 settembre la pulizia della Consulta di San Fruttuoso, area degradata, con molti rifiuti abbandonati. Sabato 1° ottobre, invece, in collaborazione con il Comune di Monza l’appuntamento è sulla ciclabile lungo il Canale Villoresi e domenica 9 da Piazza Giovanni XXIII all’area verde limitrofa.



L’elenco dettagliato di tutti gli appuntamenti è disponibile su www.puliamoilmondo.it