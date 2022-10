Il prossimo incontro europeo sui fitofarmaci è previsto per l'8-9 dicembre e non ci sarebbero i tempi tecnici per formalizzare la proroga dell’autorizzazione

Slitta di un altro mese la decisione del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (Paff) dell’Unione Europea per la proroga di un anno dell’autorizzazione all’uso del glifosate, autorizzazione annuale che scadrà il 15 dicembre. Nella riunione dello scorso 14 ottobre è mancata una maggioranza qualificata favorevole che concedeva un anno di proroga per l’uso di questo pesticida. Determinante è stata l’astensione di Germania, Francia e Slovenia. L’Italia ha invece votato a favore della proroga, insieme alla maggioranza degli altri Paesi, ma per l’approvazione serviva la maggioranza qualificata.

La richiesta di una proroga di un anno è stata determinata dalla situazione di stallo creatasi dalla dichiarazione dell’Efsa, l’agenzia europea sulla sicurezza alimentare, di avere bisogno di tempo fino al giugno 2023 per completare la sua valutazione scientifica al fine di decidere sul possibile rinnovo o sul divieto totale e definitivo.

Dopo il nulla di fatto a causa della mancata maggioranza qualificata la DG Salute della Commissione Ue ha annunciato che intende ripresentare al più presto la sua proposta di proroga al Comitato d'appello, senza specificare però una data, invitando gli Stati membri che si sono opposti alla proposta o si sono astenuti a riconsiderare la loro posizione.

Il prossimo Paff sui fitofarmaci è previsto per l'8-9 dicembre e non ci sarebbero i tempi tecnici per formalizzare la proroga dell’autorizzazione, potrebbe per questo essere programmata un'altra riunione a novembre per evitare l’automatico divieto dell’uso del glifosate dopo il 15 dicembre.

Contrarie le associazioni della coalizione Cambiamo Agricoltura, secondo cui il prodotto da vietato.