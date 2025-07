La Commissione lancia un set di orientamenti per spingere il settore verso la decarbonizzazione: obiettivo ridurre dell’11,7 % i consumi entro il 2030 e rendere gli edifici più accessibili e sostenibili.

La Commissione europea lancia un pacchetto di orientamenti per spingere l’edilizia verso la decarbonizzazione: l’obiettivo è ridurre dell’11,7 % i consumi entro il 2030 e rendere gli edifici più accessibili e sostenibili. Il nuovo set di strumenti supporta gli Stati membri nell’adeguare la direttiva sull’efficienza energetica degli edifici (Epbd). Comprende una regolamentazione delegata, un atto attuativo e 13 guide tematiche. I documenti mirano a facilitare interventi su edifici a emissioni zero, solare su tetti, attestati energetici digitali e calcolo dell’efficienza anche per le finestre.

La Commissione parte dal principio: case più efficienti significano bollette più basse e un tenore di vita più sostenibile. “Più efficienti sono i nostri edifici, più bassi sono i costi per i cittadini”, ha commentato il commissario per l’Energia e l’Edilizia, Dan Jørgensen, “sostenibilità e accessibilità devono andare a braccetto”.

Nel contempo, è nato il nuovo Housing advisory board: 15 esperti da tutta Europa forniranno indirizzi strategici e autonomi in vista del primo Piano europeo per l’abitare accessibile, atteso per inizio 2026. L’epicentro della novità? Un approccio integrato che coniuga decarbonizzazione e giustizia sociale. Il pacchetto prevede strumenti per aiutare i nuclei vulnerabili: normative vincolanti, assistenza tecnica gratuita (sportelli unici) e finanziamenti mirati. Un modello simile a quello applicato in Germania dalla KfW: prestiti e incentivi legati a prestazioni energetiche certificate.

Secondo studi del Buildings performance institute Europe, poco meno dell’1% degli edifici riceve una “deep renovation” ogni anno. Così, al ritmo attuale, servirebbero secoli per decarbonizzare il parco edilizio Ue. Questa iniziativa punta a invertire la rotta, allineandosi alla strategia Renovation Wave e al Green Deal europeo.



