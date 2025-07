Le volumetrie servite nei 109 capoluoghi sono in aumento di circa il 2% all’anno dal 2018. A Brescia si potrebbe servire così oltre l’80% dei residenti. I dati Istat.

Il teleriscaldamento è presente in 17 capoluoghi del nordovest, 18 del nordest e 8 del centro. La volumetria servita per abitante è di 43,8 metri cubi nel nordovest, 19,2 nel nordest e inferiore a 1 nel centro. Sono i dati contenuti nel nuovo rapporto Istat sull’ambiente nelle città. Con questa analisi, l’Istituto propone una panoramica dei risultati dell’indagine “Dati ambientali nelle città”, riferiti ai 109 comuni capoluogo di provincia o città metropolitana per l’anno 2023. In questa edizione, i temi trattati sono il trasporto pubblico locale e la mobilità sostenibile, il verde urbano, la qualità dell’aria, i consumi energetici e le fonti rinnovabili, i rifiuti urbani, l’innovazione e la gestione sostenibile nelle amministrazioni.



Bene anche Mantova e Torino

In particolare, le volumetrie medie servite dal teleriscaldamento nei 109 capoluoghi sono in aumento di circa il 2% all’anno dal 2018 (in totale: 14,6 metri cubi per abitante; residenziale: 9,3 m3/ab.).

A Brescia con il teleriscaldamento si potrebbero servire oltre l’80% dei residenti, a Torino e Mantova oltre il 40%.

Il teleriscaldamento sta anche divenendo più green, osserva l’Istat: accanto al metano, utilizzato ovunque tranne che a Pistoia, si ricorre a rifiuti urbani o biomasse in 15 città, alla geotermia in quattro, al solare termico in tre (tra cui Torino) e al calore di recupero in cinque. Nonostante l’aumento della volumetria, diminuisce il calore prodotto dalle centrali che, nel 2023, è inferiore ai quantitativi del 2021 (-17,1%) e degli anni precedenti. Il 98,7% del calore viene prodotto al nord.



Leggi qui il rapporto Istat:

https://www.istat.it/wp-content/uplo...