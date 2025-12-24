L’intesa porta 1.150 dipendenti all’interno del gruppo Ariston, con circa metà della forza lavoro in Italia. Closing atteso per giugno 2026. Il ministro Urso: “Operazione che rafforza la filiera italiana”.

Ariston ha annunciato l’acquisizione del 100% di Riello, per un valore d’impresa di 289 milioni di euro. L’operazione punta a creare un polo italiano sempre più forte nel comfort climatico e nelle tecnologie termiche. La transazione riguarda anche Riello America e sarà finanziata con risorse proprie di Ariston. Il closing – spiegano le aziende in una nota – è atteso entro la fine del primo semestre 2026.

Nel 2025 Riello prevede ricavi netti per circa 400 milioni di euro e un ebitda rettificato di circa 35 milioni. I marchi storici Riello e Beretta continueranno a operare sul mercato italiano e internazionale con la loro identità.

L’intesa porta 1.150 dipendenti all’interno del gruppo Ariston, con circa metà della forza lavoro in Italia. Tutti i principali asset produttivi e i centri di ricerca e sviluppo saranno integrati nel nuovo perimetro.

Secondo Ariston, l’operazione “genera sinergie industriali e tecnologiche con potenziali benefici nei costi di approvvigionamento e logistica, ampliando l’offerta di soluzioni per acqua calda, riscaldamento e comfort ambientale”.

Se si sommano le previsioni di Riello per il 2025 (circa 400 milioni) ai ricavi attesi da Ariston nel 2025 (oltre 2,6 miliardi, anche se non ancora definitivi), il fatturato combinato del futuro gruppo potrebbe superare i 3 miliardi di euro.



I commenti

“Riello è un’icona italiana centenaria nei sistemi termici e nelle tecnologie avanzate”, commenta Paolo Merloni, presidente esecutivo del gruppo Ariston, sottolineando l’importanza dell’integrazione. Il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, osserva che l’operazione “rafforza la filiera italiana, tutela l’occupazione e sostiene una crescita industriale di lungo periodo”.



Dai bruciatori alle pompe di calore

Per il settore energia e sostenibilità, l’accordo segna un passaggio di rilievo: unisce competenze storiche nei bruciatori e nei sistemi di combustione di Riello con le tecnologie ad alta efficienza e rinnovabili di Ariston, dalle pompe di calore all’integrazione digitale dei sistemi termici. L’acquisizione potrà spingere la diffusione di soluzioni a maggiore efficienza e minori emissioni, a fronte di un mercato orientato alla decarbonizzazione e all’integrazione tra tecnologie tradizionali e rinnovabili.