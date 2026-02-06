Bando Cse 2025: dopo la prima approvazione di 1.119 progetti per 221,8 milioni, un nuovo decreto permetterà di ricomprendere 403 domande per 75,4 milioni. Il ministro Pichetto: “Lo strumento ha avuto successo”.

Come anticipato la scorsa settimana , il ministero dell’Ambiente finanzia con oltre 297 milioni di euro interventi di efficienza e sostenibilità negli edifici pubblici italiani: dall’installazione di impianti fotovoltaici e solari termici alle pompe di calore, dalle soluzioni ibride agli infissi ad alta efficienza, fino a nuovi sistemi di illuminazione. Il bando “Comuni per la sostenibilità e l’efficienza energetica 2025” (Cse 2025) si è concluso con l’esaurimento del plafond disponibile, per un totale di 1.522 domande ammesse e finanziate. Dopo una prima approvazione di 1.119 istanze progettuali, per 221,8 milioni di euro, un nuovo decreto direttoriale del 20 gennaio, attualmente in corso di registrazione agli organi di controllo, permetterà di ricomprendere 403 domande presentate, per 75,4 milioni.



“Le amministrazioni lo vogliono”

“È un risultato che racconta il successo di questo strumento e l’interesse riscontrato con le amministrazioni, che vogliono puntare sull’efficienza come viatico di riqualificazione e risparmio energetico”, ha osservato il ministro Gilberto Pichetto.



345 domande in Calabria

Il “Cse 2025” è gestito dalla direzione Programmi e incentivi finanziari del ministero dell’Ambiente e finanziato a valere sul Programma operativo complementare (Poc) 2014-2020. Sul totale del numero delle domande ammesse e finanziate, 345 sono in Calabria, 326 in Campania, 282 in Sicilia e 161 in Puglia. Nel rispetto della ripartizione prevista dal Poc, una quota dell’80% delle risorse è stata destinata agli edifici di queste regioni.

Le progettualità presentate dai comuni italiani si sono rivolte principalmente alla realizzazione di chiusure trasparenti con infissi e sistemi di schermatura solare (41,6% delle istanze) e impianti a pompa di calore per la climatizzazione con i servizi connessi (25,8%).



