Secondo l’Istat, è boom di impianti autonomi e sistemi caldo/freddo. Ma restano forti differenze tra Nord e Sud.

Nel 2024 il 99,4% delle famiglie italiane vive in abitazioni dotate di un sistema di riscaldamento, un aumento rispetto al 98,6 % del 2021. In parallelo, l’impianto autonomo si consolida come soluzione prevalente, presente nel 79% delle case italiane (+6,8 punti rispetto al 2021). Il rapporto dell’Istat (Istituto nazionale di statistica) intitolato “Dotazioni energetiche delle famiglie – Anno 2024” fotografa un’evoluzione significativa delle dotazioni domestiche in termini di efficienza e comfort.



I numeri

Le famiglie mostrano una chiara preferenza per l’impianto autonomo: quasi otto abitazioni su dieci (79%) lo utilizzano, rispetto al 72,2% del 2021. Gli impianti centralizzati scendono invece al 15,4% dal 18% del 2021. Sul fronte del condizionamento, oltre la metà delle abitazioni (56%) ha almeno un sistema installato, in aumento rispetto al 48,8 del 2021. In particolare, il 40,4% delle famiglie dispone di un sistema “caldo/freddo”, spesso una pompa di calore che serve sia a riscaldare che a raffrescare.

“Le politiche nazionali ed europee, unite a una crescente consapevolezza ambientale, stanno orientando le scelte delle famiglie italiane”, afferma l’Istat nel rapporto. Si tratta, insomma, di un passo avanti nella transizione energetica, anche se dal report emergono ancora forti diseguaglianze territoriali. La diffusione delle tecnologie non è omogenea: nell’area nordest l’impianto autonomo raggiunge l’86,6% delle abitazioni, mentre nelle isole si attesta al 60%.

Analogamente, la quota di famiglie che dispone di più sistemi di riscaldamento nella stessa abitazione è del 43,2%, segnale che le case vivono fasi di transizione verso soluzioni più efficienti.



Persistono diversità territoriali

L’analisi conferma che non è più solo questione tecnica: l’efficienza energetica domestica diventa un valore tangibile, legato al comfort quotidiano e alla sostenibilità ambientale. L’Italia cambia volto anche dentro casa, con un numero crescente di famiglie che scelgono impianti autonomi e sistemi integrati di climatizzazione, ma il cammino verso una realtà omogenea su tutto il territorio è in corso.