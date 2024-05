Nel primo quadrimestre sono passate da 623 del 2023 a 700. In aumento le nuove progettualità presentate e il numero di rendicontazioni

Sono aumentati nei primi quattro mesi dell’anno, rispetto allo stesso periodo del 2023, i procedimenti amministrativi avviati relativi ai Titoli di Efficienza Energetica (TEE) riconosciuti dal GSE: sono stati 700 nel 2024, rispetto ai 623 di un anno fa. In particolare, si segnala sia un aumento del numero di nuove progettualità presentate, sia un aumento del numero di rendicontazioni presentate. È quanto emerge dal gestore dei servizi energetici che ha diffuso on line i dati relativi ai procedimenti amministrativi conclusi e ai relativi Titoli di Efficienza Energetica (TEE) riconosciuti dal 1° gennaio al 30 aprile 2024; in particolare, sono stati rilasciati/ritirati 652.062 TEE di cui: 381.266 TEE per Interventi di efficienza energetica; 270.796 TEE relativi alla produzione delle unità di Cogenerazione ad Alto Rendimento.



Verifiche e procedimenti

Nello specifico, sono stati avviati 700 procedimenti amministrativi di cui: 65 Richieste di Verifica e Certificazione dei Risparmi (RVC) ai sensi del D.M. 28 dicembre 2012; 97 Progetti a Consuntivo e Standardizzati (PC e PS), 173 Comunicazioni Preliminari (CP), 5 Richieste di Valutazione Preliminare (RVP) e 360 Richieste a Consuntivo e Standardizzate (RC e RS). Nel medesimo periodo di riferimento il GSE ha concluso positivamente 516 procedimenti amministrativi, di cui 49 Progetti a Consuntivo e standardizzati (PC e PS), 200 Comunicazioni Preliminari, 10 Richieste di Valutazione Preliminare (RVP) e 257 Richieste di Verifica e Certificazione dei Risparmi (RC, RS e RVC) per le quali ha rilasciato complessivamente 381.266 TEE.



Cogenerazione ad alto rendimento

Con riferimento alla Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), sono stati invece avviati 2.418 procedimenti amministrativi ai sensi del D.Lgs. 20/07, del DM 4 agosto 2011 e del D.M. 5 settembre 2011, di cui: 14 Richieste a Preventivo; 2.404 Richieste a Consuntivo. Rispetto al medesimo periodo dell'anno 2023, nel quale erano stati avviati 2.352 procedimenti amministrativi, si rileva un leggero aumento. Tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2024, il GSE ha inoltre concluso: 869 procedimenti amministrativi di cui 851 con esito positivo e 18 con esito positivo parziale. 3 richieste si riferiscono a preventivi pervenuti nel 2024, mentre tutte le altre si riferiscono a consuntivi pervenuti nel medesimo anno; 18 procedimenti amministrativi, tutti con esito positivo, di cui 11 richieste a preventivo, 6 riesami e 1 consuntivo, tutti pervenuti nel 2023. Nel periodo in argomento il GSE ha inoltre rilasciato/ritirato 270.796 TEE, di cui 162.572 TEE rilasciati sul conto proprietà degli operatori e 108.224 TEE oggetto di ritiro da parte del GSE.



Per maggiori informazioni è possibile consultare il documento presente nella pagina Dati e Scenari > Rapporti.