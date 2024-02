Presentati complessivamente 173 progetti a consuntivo. Di tutti i procedimenti amministrativi avviati nel corso dell'anno 2023 ne sono stati conclusi l'81%

È online sul sito web del Gse il Rapporto Annuale Certificati Bianchi. Il documento illustra i principali risultati e i trend più significativi ottenuti dal meccanismo nel 2023 e, come previsto dal decreto ministeriale dell’11 gennaio 2017 e successivi, è stato trasmesso al ministero dell’Ambiente, all'Arera e alla Conferenza Unificata entro il 31 gennaio 2024.



I numeri

Lo scorso anno, in totale, sono state presentate 270 richieste di verifica e certificazioni a consuntivo (Rvc-C) e 11 richieste di verifica e certificazioni analitiche (Rvc-A) ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 2012. Nel corso del 2023 sono stati inoltre presentati 173 progetti a consuntivo, 18 progetti standardizzati, 749 richieste a consuntivo, 46 richieste standardizzate, 530 Comunicazioni Preliminari (CP) e 16 richieste di verifica preliminare (RVP) ai sensi del DM 11 gennaio 2017 e s.m.i..



In aumento quelli conclusi

Di tutti i procedimenti amministrativi avviati nel corso dell'anno 2023 ne sono stati conclusi l'81%, con un trend in aumento sensibile rispetto all'anno 2022, in cui erano stati conclusi il 53% dei procedimenti amministrativi avviati in quell'anno. L'esito positivo delle istruttorie ha generato il riconoscimento di 1.029.558 Titoli di Efficienza Energetica, pari a circa 0,46 Mtep di risparmi energetici ottenuti, con un incremento del 33% dei TEE riconosciuti dal Gse rispetto all'anno precedente.