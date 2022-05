Il documento, redatto in collaborazione con Enea e GSE, fornisce informazioni utili per la presentazione delle richieste di accesso agli incentivi

È online la Guida Operativa dei Certificati Bianchi approvata dal MiTE con il Decreto direttoriale del 3 maggio 2022. Il documento, previsto anche dal Decreto 11 gennaio 2017, modifica e integra, la precedente versione pubblicata il 30 aprile 2019. La Guida, redatta dal GSE in collaborazione con ENEA e RSE, fornisce informazioni utili per la predisposizione e la presentazione delle richieste di accesso agli incentivi, oltre a indicazioni sulle potenzialità di risparmio energetico derivanti dall'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili nei diversi settori produttivi.



Come è suddiviso il documento

Il documento è suddiviso in cinque parti: la prima dedicata ai Chiarimenti operativi per la presentazione dei progetti: fornisce chiarimenti e supporto operativo per la presentazione dei progetti di efficienza energetica ai fini dell'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi; la seconda alle Guide Settoriali: è composta da undici distinti allegati, relativi a settori produttivi e tecnologie, che forniscono indicazioni per individuare gli interventi di efficienza energetica realizzabili in ciascun settore e riconducibili alle tipologie di intervento specificate nella Tabella 1 dell'Allegato 2 del Decreto, i consumi di baseline (ovvero i valori di consumo di riferimento in caso di nuovi impianti, edifici o siti), le variabili che influenzano il consumo energetico del progetto da realizzare e le modalità di calcolo dei risparmi di energia primaria addizionali generabili dal progetto; la terza sugli interventi non ammissibili: fornisce un elenco non esaustivo degli interventi di efficienza energetica che non rispettano i requisiti previsti dal Decreto; la quarta chiarisce gli interventi della Tabella 1: non presente tra gli Allegati alla Guida 2019, fornisce i chiarimenti rispetto ai progetti indicati nella Tabella 1 dell'Allegato 2 del Decreto riguardanti la descrizione dell'intervento e l'indicazione del settore di applicazione, l'identificazione e la descrizione delle migliori tecnologie disponibili con indicazione delle potenzialità di risparmio in termini economici ed energetici, chiarimenti in merito al programma di misura, alle variabili operative, al consumo di baseline e all'algoritmo di calcolo dei risparmi di energia primaria generabili dal progetto; la quinta si occupa delle schede di progetto a consuntivo, non presente tra gli Allegati alla Guida 2019, epredispone, per gli interventi per i quali è possibile individuare degli algoritmi di calcolo dei risparmi energetici addizionali, le schede di progetto a consuntivo secondo quanto previsto dal D.M. 11 gennaio 2017.



Il Decreto direttoriale del 3 maggio 2022 ha inoltre aggiornato la Tabella 1 dell'Allegato 2 del Decreto che riporta l'elenco, non esaustivo, delle tipologie di intervento ammissibili al meccanismo dei Certificati Bianchi.



Per maggiori informazioni puoi visionare la nuova Guida Operative nella sezione Servizi > Efficienza Energetica > Certificati Bianchi > Documenti.