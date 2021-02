Calano del 41% rispetto all'anno precedente i titoli di efficienza energetica. Ne sono stati riconosciuti oltre 1,7 milioni pari a circa 0,57 Mtep di risparmi energetici

È on line il Rapporto Annuale Certificati Bianchi. Il documento, come previsto dal D.M 11 gennaio 2017, è stato trasmesso entro il 31 gennaio 2021 e illustra i principali risultati e i trend più significativi ottenuti dal meccanismo nel 2020. Lo scorso anno sono state presentate in totale 1.054 Richieste di Verifica e Certificazioni a consuntivo (RVC-C) e 332 Richieste di Verifica e Certificazioni analitiche (RVC-A).

Nel corso del 2020 sono stati inoltre presentati 422 Progetti a consuntivo (PC), 46 Progetti standardizzati (PS), 155 Richieste a consuntivo (RC) e 6 Richieste standardizzate (RS). L'esito positivo delle istruttorie ha generato il riconoscimento di oltre 1,7 milioni di Titoli di Efficienza Energetica, pari a circa 0,57 Mtep di risparmi energetici ottenuti, registrando una riduzione del 41% dei TEE riconosciuti dal GSE rispetto all'anno precedente. Per maggiori informazioni è possibile visionare il Rapporto nella sezione dedicata del sito.