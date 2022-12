La consultazione chiama a partecipare, entro il 12 dicembre 2022, cittadini, imprese, consumatori e tutti gli attori istituzionali

È online la consultazione pubblica del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sullo schema di decreto per le comunità energetiche.



Cosa contiene il documento

Il documento individua criteri e modalità per la concessione di incentivi volti a promuovere la realizzazione di impianti di fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche, sistemi di autoconsumo collettivo e individuale a distanza. La consultazione chiama a partecipare, entro il 12 dicembre 2022, cittadini, imprese, consumatori, tutti gli attori istituzionali e gli interlocutori di riferimento in campo ambientale. Durante il periodo di consultazione pubblica tutti i soggetti interessati potranno inviare osservazioni e proposte, utilizzando il Modulo di adesione alla consultazione e indicando come oggetto della mail “Consultazione DM energia condivisa". "Sulle procedure amministrative più importanti, che richiedono processi partecipativi dei territori, chiediamo la voce dei cittadini, delle imprese, delle associazioni e di tutti gli interlocutori di riferimento al fine di acquisire in modo trasparente le osservazioni. Serve uno contributo corale - ha affermato il ministro Pichetto. - Il Governo punta fortemente sulla crescita delle energie rinnovabili: sono una nostra priorità soprattutto in questo momento emergenziale in cui stiamo vivendo un problema con il caro energia”.