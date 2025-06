I risultati dell’osservatorio Laserwall sulle case smart ci dicono che gli utenti sono pronti al green, ma servono più informazioni su tecnologie e incentivi. L’accordo con Cer Italia per portare le comunità energetiche nei palazzi.

La sostenibilità è un tema al centro dell’attenzione dei condomìni: l’82% degli italiani reputa importante che il proprio palazzo adotti soluzioni “green”, segno di una crescente sensibilità verso la transizione ecologica residenziale. È uno dei risultati dell’osservatorio “Italiani e case smart: sfide e opportunità” di Laserwall, società di servizi digitali per il condominio, svolta insieme all’istituto di ricerca YouGov.

In vista della Giornata mondiale dell’ambiente, che si è celebrata il 5 giugno, il brand ha anche annunciato una partnership con Cer Italia, società che supporta la creazione di Comunità energetiche rinnovabili.



Isolamento, led, rifiuti: i dati

Secondo l’osservatorio, le soluzioni ritenute più utili per rendere un condominio sostenibile sono, a pari merito, l’isolamento termico e infissi efficienti, oltre ai pannelli solari per le forniture degli spazi comuni (indicati dal 51% dei rispondenti). Seguono l’illuminazione led a basso consumo negli spazi comuni (43%), l’adozione di pompe di calore e impianti centralizzati di riscaldamento (31) e una gestione corretta dei rifiuti (28).

Tra le soluzioni più vantaggiose, sebbene meno citate, si fanno spazio le comunità energetiche: il 17% gli italiani le considera una priorità strategica per la sostenibilità condominiale. Il tema dell’efficienza energetica è percepito come centrale: circa 9 italiani su 10 (l’88%) ritengono importante essere aggiornati dal proprio amministratore sugli incentivi e le agevolazioni disponibili.

In sintesi, la sostenibilità è un tema sentito, ma per attuarla concretamente serve un supporto tecnico e informativo.



Gli ostacoli

La ricerca evidenzia inoltre le principali barriere percepite all’adozione di pratiche sostenibili: al primo posto emergono i costi elevati (56%), seguiti dalle difficoltà nel trovare un accordo tra i condòmini (49%), le criticità tecniche degli edifici più datati (43%) e la mancanza di incentivi chiari (41%). Non secondarie anche la mancanza di consapevolezza (40%) e la scarsa proattività degli amministratori (30%), fattori che contribuiscono a rallentare il cambiamento.

E la tecnologia gioca un ruolo centrale: strumenti come sistemi di monitoraggio dei consumi (39%), app dedicate (31%) e bacheche digitali condominiali (31%) vengono percepiti come utili per rendere la gestione più efficiente e trasparente.



A tutto Cer

Per rispondere alla richiesta di maggiori informazioni, nasce la partnership tra Laserwall e Cer Italia. Le Comunità energetiche rinnovabili non solo permettono una riduzione delle emissioni – si stimano in media mille kg di CO2 in meno all’anno per utente - ma offrono anche una diminuzione dei costi in bolletta: calcolando una spesa media di 2.000 euro annui, un’adesione a una Cer genera un risparmio tra 80 e 160 euro all’anno. Ad oggi sono già un migliaio gli utenti iscritti al portale Cer Italia, distribuiti su una “Informare i condòmini sulle possibilità offerte dalle comunità energetiche e accompagnarli nell’adesione è per noi un passo concreto verso un’abitabilità più consapevole”, commenta Salvatore Dolce, ceo e fondatore di Laserwall.

“Insieme non solo accelereremo la transizione ecologica, ma creeremo anche valore per le comunità: risparmio in bolletta, riduzione delle emissioni e un modello energetico più equo e sostenibile. È un passo importante verso un futuro in cui l’energia sia davvero un bene comune”, conclude Francesco Martini, ceo di Cer Italia.



Foto: Pexels (ufficio stampa Laserwall)