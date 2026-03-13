La viceministra Gava: “Avvio molto positivo, soprattutto tra i piccoli comuni che vogliono finanziare ristrutturazione ed efficientamento energetico degli edifici pubblici”. Viste le oltre 2.200 richieste in pochi giorni, d’accordo col Gse il ministero ha deciso di “procedere a una temporanea chiusura del sito per assicurare una gestione efficace e sostenibile delle risorse economiche”.

“Il Conto Termico 3.0 ha registrato un avvio molto positivo, segno di un forte interesse da parte di pubbliche amministrazioni e cittadini verso interventi di efficienza energetica”: lo ha detto la viceministra dell’Ambiente Vannia Gava. I dati: in pochi giorni sono pervenute al ministero oltre 2.200 richieste; in particolare, è stata premiata dai piccoli comuni la possibilità di finanziare al 100% la ristrutturazione e l’efficientamento energetico di edifici pubblici come scuole e sedi comunali, interventi che rappresentano l’85% delle domande pervenute.

“Pertanto, d’intesa con il Gse (il Gestore dei servizi energetici, ndr), si è deciso di procedere a una temporanea chiusura del portale per assicurare una gestione efficace e sostenibile delle risorse economiche, così da rafforzare una misura che si sta dimostrando strategica per la transizione energetica del Paese”, ha spiegato Gava.



Come funziona il Conto

Il Conto Termico 3.0 è un incentivo statale gestito dal Gse (Gestore dei servizi energetici) che finanzia interventi per migliorare l’efficienza energetica degli edifici e produrre energia termica da fonti rinnovabili (pompe di calore, solare termico, caldaie a biomassa). L’incentivo consiste in un contributo diretto a fondo perduto, che può coprire fino al 65% della spesa per famiglie, imprese e amministrazioni pubbliche. Non è una detrazione fiscale: il rimborso viene erogato direttamente dal Gse sul conto del beneficiario.

Il nuovo Conto Termico 3.0 è stato introdotto con decreto 7 agosto 2025 ed è entrato in vigore il 25 dicembre 2025; dal 2 febbraio 2026 è operativo il nuovo portale per presentare le domande, attualmente in stand by.