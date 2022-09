Sono stati aggiornati i termini degli adempimenti per l'accesso agli incentivi per il Portaltermico; di nuovo operativo anche il portale per accedere ai fondi del PNRR al teleriscaldamento

È stato riattivato il Portaltermico ; dopo il periodo di chiusura, sono anche stati aggiornati i termini degli adempimenti per l'accesso agli incentivi. Si specifica, in particolare, che per le richieste in modalità “accesso diretto" per tutti gli interventi con data di fine lavori compresa tra il 29/6/2022 e il 21/9/2022, i termini previsti per la presentazione della richiesta sono prorogati di 30 giorni. Una proroga di 30 giorni per l'invio di documentazione tramite Portale è prevista anche per le richieste in modalità “prenotazione", per le quali alla data odierna risultano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione di assegnazione/avvio/conclusione dei lavori e per tutte le richieste per le quali il Soggetto Responsabile è tenuto a inviare integrazioni e/o osservazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi già in corso.

Eventuali ulteriori esigenze specifiche di proroga dei termini dovranno essere segnalate attraverso il portale di supporto del sito GSE.



Portale teleriscaldamento

È nuovamente operativo anche il Portale - messo a disposizione dal GSE e accessibile dall’Area Clienti - per l'invio delle domande di accesso ai fondi previsti dal PNRR per lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento efficienti. In vista della scadenza del 6 ottobre per la presentazione delle proposte progettuali per l'accesso agli incentivi, il GSE rende disponibili all'interno del Portale Supporto le prime FAQ, redatte sulla base dei quesiti finora posti dagli operatori.