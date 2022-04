Nel decreto-legge approvato dalla Camera e che ora passa al Senato anche di trasmettere la comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro ottobre

Il Decreto Energia, il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 che si occupa di contenimento tra l’alto dei costi dell’energia e delle rinnovabili, è stato dunque approvato con modifiche alla Camera e passa al Senato. Tra le misure contenute, alcune trattano i benefici fiscali derivanti dal Superbonus edilizio.

Quattro cessioni del credito

Più nel dettaglio, all'articolo 29-bis è stata modificata la disciplina dell'utilizzo di alcune agevolazioni fiscali - tra cui quelle previste per gli interventi edilizi e per l'emergenza Covid-19 - mediante sconto in fattura e cessione del credito. In particolare, sono state aumentate da tre a quattro le cessioni effettuabili con riferimento ai predetti crediti di imposta, disponendo che le banche, ove abbiano esaurito le possibili cessioni, possano effettuarne una ulteriore in favore di soggetti titolari di conto corrente. Le novità si applicano a partire dal 1° maggio 2022.

Dichiarazioni redditi fino a ottobre

Per l'anno 2022, il provvedimento permette inoltre ai soggetti IRES e ai titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, di trasmettere all'Agenzia delle Entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine del 29 aprile 2022 ma, comunque, entro il 15 ottobre 2022 all'articolo 29-ter. La proroga consentirà l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito relative ad alcune agevolazioni fiscali, tra cui quelle edilizie.