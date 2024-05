Cer Solar Valley–Monferrato vince il primo premio per la categoria “cers realizzate”, Ventotene è invece prima tra le “cers in progetto”

Sono nel Monferrato e nell’Isola di Ventotene le migliori comunità energetiche rinnovabili e solidali, premiate da Legambiente in collaborazione con Met Group. Il premio cers nasce per raccontare le opportunità date dallo sviluppo di queste nuove configurazioni energetiche e gli aspetti solidali che possono portare benefici ambientali e sociali ai membri e ai territori. Le 27 comunità energetiche rinnovabili e solidali in gara sono state valutate da una giuria composta da 8 membri tra esperti del settore, giornalisti e partner del premio, chiamati a esaminare le diverse proposte sulla base del modello messo in campo in termini organizzativi, dei vantaggi sociali che ne derivano, della replicabilità dell’esperienza, del grado di innovazione contenuta nelle proposte, nonché dell’eventuale utilizzo del premio. Il premio è diviso in due categorie, una per le cers realizzate e una per quelle in fase di progetto, per un totale di cinque vincitori, a cui sono assegnati riconoscimenti in denaro e una consulenza gratuita da parte di Met Group.



Le cers vincitrici

Per la categoria “cers realizzate”, il primo posto va alla comunità energetica rinnovabile Solar Valley – cer Monferrato, in Piemonte, che distribuisce equamente gli incentivi tra i componenti della comunità formata da ben dieci amministrazioni comunali. Seconda classificata è CommOn Light, la comunità energetica di Ferla (Siracusa), in Sicilia, dove le entrate generate dalla partecipazione alla cer supportano i cittadini in condizioni di povertà energetica e finanziano l’installazione di nuovi impianti. Terzo posto per la cers Tor Fiscale “A otto minuti dal sole”, a Roma, con l’energia fotovoltaica prodotta ne beneficiano 23 famiglie della zona, 2 piccole imprese e un centro per mamme e bambini in difficoltà. Per quanto riguarda la categoria “cers in progetto”, primo posto per l’isola di Ventotene (Latina) che mira a diventare completamente autosufficiente e creare nuovi posti di lavoro stabili per i giovani residenti. Seconda classificata è la cers Stif One (Sustainable Transition Innovation Framework n.1) nel borgo di Stifone (Narni – Terni) con il recupero della storica centrale idroelettrica di Stifone, le fonti rinnovabili di cui si doterà la cer saranno quelle idrica e fotovoltaica.



I commenti

“Il messaggio che sosteniamo con la prima edizione di questo premio – dichiara Katiuscia Eroe, responsabile energia di Legambiente – è che le comunità energetiche sono fatte innanzitutto di persone che scelgono un modello di produzione e consumo energetico maggiormente distribuito ed equo. Un modello che infatti non finisce con il risparmio in bolletta ma che contribuisce alla valorizzazione dei territori e delle comunità, senza lasciare nessuno indietro.”

Christian Hürlimann, ceo di Met Renewables ha commentato: “Ci sono tre attori chiave responsabili di una transizione energetica di successo: le compagnie energetiche, i consumatori e le autorità di regolamentazione. Met Group, in quanto compagnia energetica, ha apportato importanti cambiamenti alla sua strategia aziendale e ha investito per diventare un attore attivo nella costruzione di un futuro più verde. Pertanto, riteniamo che sia stata una grande iniziativa istituire questo premio e presentare esempi che ispirino altri."