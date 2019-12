Per approfondire le misure di incentivazione è possibile anche consultare e scaricare i relativi documenti di riferimento, tra i quali l’elenco degli interventi, la guida rapida e i faq

Sono online i siti di ENEA ai quali inviare i dati per gli interventi di risparmio energetico con fine lavori nel 2019 che possono beneficiare dei cosiddetti ecobonus: (ecobonus2019.enea.it) e bonus casa (https://bonuscasa2019.enea.it)

La trasmissione dei dati può avvenire anche agli indirizzi: https://detrazionifiscali.enea.it o dalla pagina www.acs.enea.it e per entrambe le misure di incentivazione è possibile consultare e scaricare i relativi documenti di riferimento quali: elenco degli interventi; guida rapida; vademecum; risposte alle domande più frequenti; guide dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, per particolari esigenze ENEA ha creato una “finestra per il cittadino”: il lunedì (dalle 12.00 alle15. 50) e il mercoledì (dalle 10.30 alle 14.00) sulla pagina www.acs.enea.it/contatti è possibile inviare quesiti ai nostri tecnici cliccando sui link in verde.

Il termine per la trasmissione dei dati all’ENEA, per entrambi i meccanismi di detrazione fiscale, è di 90 giorni dalla data di fine lavori. Per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio 2019 e l’11 marzo 2019, il termine di 90 giorni decorre dall’11 marzo, giorno di messa on line del sito.