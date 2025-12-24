Ora la misura – molto attesa dagli operatori e già in “Gazzetta Ufficiale” – può decollare. I finanziamenti stimati sono di 900 milioni all’anno e gli incentivi potranno coprire fino al 65% delle spese ammissibili.

Il Gse ha pubblicato le regole applicative del Conto Termico 3.0. Il documento operativo definisce modalità, criteri e procedure per accedere agli incentivi rivolti all’efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili nei fabbricati esistenti. Il provvedimento, approvato dal ministero dell’Ambiente il 19 dicembre 2025, segue il decreto ministeriale del 7 agosto 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

La pubblicazione delle regole è il passo formale che completa il quadro normativo e consente così l’avvio operativo della nuova edizione del Conto Termico. Le regole applicative chiariscono chi può accedere al meccanismo, quali lavori sono incentivabili, come devono essere presentate le domande e quali documenti tecnici accompagnano le istanze. Il testo contiene circa 172 pagine di linee guida e dettagli operativi destinati a tecnici, imprese e amministrazioni pubbliche.



La dotazione

Con una dotazione stimata di 900 milioni di euro all’anno e incentivi che possono coprire fino al 65% delle spese ammissibili, il nuovo schema punta a sostenere un’ampia gamma di interventi, dalla riqualificazione energetica degli edifici alla diffusione di tecnologie ad alta efficienza.



Gli interventi incentivabili

Tra le principali innovazioni figura l’estensione di incentivi a tecnologie più efficienti e sostenibili, come le nuove pompe di calore e i sistemi ibridi, oltre a una maggiore attenzione all’allargamento della platea dei beneficiari, inclusi enti del terzo settore e piccoli comuni con copertura anche al 100% delle spese in casi specifici.

La misura si conferma alternativa concreta alle detrazioni fiscali tradizionali: il contributo viene erogato direttamente dal Gestore dei servizi energetici sul conto corrente e non è frazionato nel tempo come gli strumenti fiscali.